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辯論市政火花四射 蔣萬安轟沈伯洋已讀亂回

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱林佳彣楊正海邱書昱李承穎／台北報導
台北市長選戰電視辯論會昨舉行，國民黨籍台北市長蔣萬安（左）與民進黨市長候選人沈伯洋（右）在辯論會場，各自比出選舉號碼合影。記者潘俊宏／攝影
台北市長選戰電視辯論會昨舉行，國民黨籍台北市長蔣萬安（左）與民進黨市長候選人沈伯洋（右）在辯論會場，各自比出選舉號碼合影。記者潘俊宏／攝影

首都市長電視辯論會昨展開，台北市長蔣萬安在市政議題猛攻民進黨市長候選人沈伯洋，兩人就都更、科技廊帶議題交鋒，蔣連番說沈不了解市政，還「已讀亂回」，並批洋流背後的沈反覆搖擺與雙標，當了市長，台北市會「漂流」到哪裡？沈伯洋反擊，蔣萬安急著說自己沒有錯，但他更想說的是「沈伯洋會怎麼做。」雙方砲火四射。

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第一階段交叉詰問，蔣萬安先提問，北市都市更新數是之前二點四倍，更是其他五都加總的一點三倍，但大同區斯文里二期光整合就經歷十年，去年終於招商成功，知道這麼難推動都更的原因是什麼嗎？在內湖區，西湖次分區、灣仔次分區涉及的十二個里，都是危老高密度住宅區，還是長年無法都更，知道原因是什麼嗎？

沈：蔣都更政策動工是零 蔣：你還真是不了解市政

沈伯洋說，都更要等的不僅是前面的審議與核定，需要的是動工與完工，蔣之前提出七五九九等政策，現在連動工其實是零，都更重要的是「陪伴」，不能把都更入口開這麼寬，出口這麼窄。

「沈委員，你還真的是不了解市政，非常不熟悉、已讀亂回。」蔣萬安馬上回擊，剛剛提到這些案例，就是因為松山機場航高限制，讓都更困難重重。

蔣萬安第二個議題聚焦科技廊帶，行政院長卓榮泰先前稱要推動首都圈黃金廊帶、民進黨立委蘇巧慧要讓淡海科學城連線北士科，變成ＡＩ廊帶，質疑沈之前說「科技廊帶是要廊什麼帶？商圈才需要土地」等說法，根本不懂ＡＩ產業需求。

沈伯洋回擊「我長得像卓榮泰嗎？我長得像蘇巧慧嗎？我們現在討論的是台北市的市政」，卓、蘇講的是跨不同縣市的產業廊帶，但是在台北市裡面，蔣講的是內科、南軟、北士科等。

輪到沈伯洋詰問則質疑兒虐案，為什麼有些諮商會被一再拖延？還有營養午餐食安為何頻出問題？

蔣萬安回擊，北市對食安、兒虐都不逃避，「但你和民進黨怎麼面對毒油問題？」蓋牌、護航且不公開，「你才是雙重標準」，還好意思在辯論會上質疑市府面對食安態度。

蔣萬安也稱，沈伯洋稱金華國中案是大規模食物中毒，但事實證明檢查都完全合格，傷害很多家長、學生，卻連一句道歉都沒有。

蔣：在包裝與本質間選擇 沈：市民主義是先有市民

蔣萬安在結論中論述，這場選舉究竟是一次什麼樣的選擇？他認為是一次空想與行動間選擇。沈的主張常常天馬行空，且有很多華麗辭藻；這也是包裝與本質間選擇，沈委員身邊有府院黨包裝宣傳，一瞬間好像成了一個全新的人。

蔣萬安更諷沈，過去明明積極推動大罷免，甚至當初出征文化非常興盛的時候，連一句譴責都沒有，現在還能雲淡風輕說「我沒有發起，我只是贊成」。

最後，蔣萬安也向市民喊話說，自己也許不是最會包裝的人，但過去做的跟現在做的完全一致，市民要的不是在台灣製造仇恨、撕裂社會、推動大罷免的人，而是能讓城市團結一起、大步向前走的人。

沈伯洋表示，蔣萬安在辯論花很多時間講數據和過去經驗，但這些數字就像是溫度計數字，不是體感。他也引用藝人蔡康永金句表示「不要管哪個候選人贏，要管你有沒有贏，當你把票投給你想要生活方式時，你就贏。」他也想傳遞照顧大家的治理方式，「我的市民主義，是先有市民、才有市長」。

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