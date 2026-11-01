蔡易餘攻嘉義山區農業部長「背書」！吳敦義夫人高雄輔選黃裕庭 喊話選民支持「男版」

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘昨成立中埔、番路聯合競選總部，獲「換帖兄弟」議長張明達力挺，農業部長陳駿季「背書」。國民黨高雄市議員候選人黃裕庭則獲前副總統吳敦義夫人蔡令怡站台，吳家與黃家卅六年前結緣，化作跨越兩代的溫情支持，傳為佳話。

蔡易餘昨成立中埔鄉、番路鄉聯合競總，攜手拚連任的黨籍中埔鄉長李碧雲、議長張明達高喊當選。與蔡易餘結拜的張明達承諾，身為「六哥」，一定會支持「換帖小弟」選縣長，蔡易餘學經歷優秀，未來希望蔡能幫忙照顧山區農業及觀光發展。蔡易餘讚張明達政通人和，無微不至照顧地方需求，嘉義的未來一定要有張在議會帶領。縣長翁章梁說，張明達服務地方逾卅年，超越黨派，目前尚無一人可以接替。

農業部長陳駿季站台蔡易餘聯合競總表示，嘉義山區農業缺水，蔡在立法院支持農業部預算，爭取中央三年投入廿億元改善，「未來蔡易餘提的政見，農業部將百分之百背書」。

另外，前副總統吳敦義夫人蔡令怡昨南下為高雄市議員候選人黃裕庭輔選，與黃家緣分是卅六年前吳敦義南下高雄選市長時牽起。吳敦義與黃裕庭父親黃新郡友誼深厚，如今二代由里長轉戰市議員，蔡令怡特地南下站台，為兩家情誼再添佳話。

不過高雄前金、新興、苓雅選區出現同音不同名的議員候選人黃裕庭與黃鈺婷，也獲國民黨報准參選的黃鈺婷是議員黃紹庭胞妹，蔡令怡提醒選民認清，集中支持「男版」黃裕庭。