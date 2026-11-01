藍營展團結氣勢 黃敏惠、韓國瑜接力助陣張嘉郡

雲林縣長選戰持續升溫，國民黨縣長候選人張嘉郡昨天接連成立土庫聯合競選總部及大北港服務處，嘉義市長黃敏惠也北上站台，立法院長韓國瑜則陪她西螺車隊掃街，力薦她能讓雲林縣發揮後發優勢，再創佳績。民進黨候選人劉建國到斗六西市場掃街拜票，關心傳統市場經營環境與保存議題。

張嘉郡昨分別與土庫鎮長陳特凱、北港鎮長蕭美文、口湖鄉長李龍飛及西螺鎮長候選人蕭德恕、水林鄉長候選人周資昀成立聯合競選總部，並提出智慧農業、產業園區、宗教文化觀光及基礎建設等政見，強調未來將串連土庫、大北港地區、西螺鎮資源，帶動地方產業發展。

黃敏惠肯定張嘉郡具有中央歷練及地方服務經驗，也具備外語能力與國際視野，昨天北上表達支持，期盼張嘉郡為雲林發展注入新動能。

韓國瑜下午陪同張嘉郡、蕭德恕及尋求連任的縣議員李明哲、廖偉晴車隊掃街。韓國瑜表示，相信張嘉郡等人都會一心一意為雲林縣、為西螺鎮努力，讓雲林發揮「後發優勢」，再創佳績，並邀眾人合唱「西螺七劍」，展現團結氣勢。

民進黨候選人劉建國則與斗六市長候選人尹令瑛、縣議員江文登、民進黨雲林縣黨部主委江宗保等人到斗六西市場掃街拜票。斗六西市場已有近百年歷史，今年曾引發拆除重建爭議，市公所七月宣布不再推動拆除，針對傳統市場經營環境與保存議題，劉建國表示，城市發展更應兼顧文化保存與在地生活。

劉建國表示，西市場不只是民眾採買的場所，也是斗六舊城文化的一部分，後續修繕活化應持續傾聽攤商及地方意見，在改善建築安全、老舊管線與市場環境的同時，也要兼顧攤商生計及文化保存。