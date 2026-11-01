聽新聞
0:00 / 0:00

藍營展團結氣勢 黃敏惠、韓國瑜接力助陣張嘉郡

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（右）昨連續成立土庫、大北港聯合競總。圖／張嘉郡服務處提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（右）昨連續成立土庫、大北港聯合競總。圖／張嘉郡服務處提供

雲林縣長選戰持續升溫，國民黨縣長候選人張嘉郡昨天接連成立土庫聯合競選總部及大北港服務處，嘉義市長黃敏惠也北上站台，立法院長韓國瑜則陪她西螺車隊掃街，力薦她能讓雲林縣發揮後發優勢，再創佳績。民進黨候選人劉建國到斗六西市場掃街拜票，關心傳統市場經營環境與保存議題。

2026九合一選舉

張嘉郡昨分別與土庫鎮長陳特凱、北港鎮長蕭美文、口湖鄉長李龍飛及西螺鎮長候選人蕭德恕、水林鄉長候選人周資昀成立聯合競選總部，並提出智慧農業、產業園區、宗教文化觀光及基礎建設等政見，強調未來將串連土庫、大北港地區、西螺鎮資源，帶動地方產業發展。

黃敏惠肯定張嘉郡具有中央歷練及地方服務經驗，也具備外語能力與國際視野，昨天北上表達支持，期盼張嘉郡為雲林發展注入新動能。

韓國瑜下午陪同張嘉郡、蕭德恕及尋求連任的縣議員李明哲、廖偉晴車隊掃街。韓國瑜表示，相信張嘉郡等人都會一心一意為雲林縣、為西螺鎮努力，讓雲林發揮「後發優勢」，再創佳績，並邀眾人合唱「西螺七劍」，展現團結氣勢。

民進黨候選人劉建國則與斗六市長候選人尹令瑛、縣議員江文登、民進黨雲林縣黨部主委江宗保等人到斗六西市場掃街拜票。斗六西市場已有近百年歷史，今年曾引發拆除重建爭議，市公所七月宣布不再推動拆除，針對傳統市場經營環境與保存議題，劉建國表示，城市發展更應兼顧文化保存與在地生活。

劉建國表示，西市場不只是民眾採買的場所，也是斗六舊城文化的一部分，後續修繕活化應持續傾聽攤商及地方意見，在改善建築安全、老舊管線與市場環境的同時，也要兼顧攤商生計及文化保存。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

水里選戰打出縣府牌！許淑華陪詹淵州掃市場 喊話縣鄉聯手拚建設

台東市長選戰升溫！藍營陳銘風競總湧2500人 綠營翁聖惠端四大政見

激戰新北… 侯友宜助攻李四川 蘇巧慧掃市場

王鴻薇、董智森助選張啓楷喊普發2萬元 黃敏惠喊市政接棒　

相關新聞

蔡易餘攻嘉義山區農業部長「背書」！吳敦義夫人高雄輔選黃裕庭 喊話選民支持「男版」

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘昨成立中埔、番路聯合競選總部，獲「換帖兄弟」議長張明達力挺，農業部長陳駿季「背書」。國民黨高雄市議員候選人黃裕庭則獲前副總統吳敦義夫人蔡令怡站台，吳家與黃家卅六年前結緣，化作跨越兩代的溫情支持，傳為佳話。

藍營展團結氣勢 黃敏惠、韓國瑜接力助陣張嘉郡

雲林縣長選戰持續升溫，國民黨縣長候選人張嘉郡昨天接連成立土庫聯合競選總部及大北港服務處，嘉義市長黃敏惠也北上站台，立法院長韓國瑜則陪她西螺車隊掃街，力薦她能讓雲林縣發揮後發優勢，再創佳績。民進黨候選人劉建國到斗六西市場掃街拜票，關心傳統市場經營環境與保存議題。

北市首辯 蔣以攻為守拋9問 沈：翻舊帳

台北市長首場辯論會，市長蔣萬安「以攻為守」，直指立院毒駕三讀修法，沈伯洋人在立院卻沒有投票，酒、毒駕和廢死，「你都站在加害者立場，市民到底怎麼相信你當市長會同理大家？」沈伯洋回應，毒駕有關修法，反對的是不符合比例原則的提案，且地方政府是要把預防機制做好。

新聞眼／蔣搶攻中間選民 到頂洋流待突破

台北市長選戰首場電視辯論昨落幕，兩黨候選人蔣萬安、沈伯洋攻防激烈，這場辯論會後就是首都決戰關鍵分水嶺，藍綠都有自己課題，蔣萬安能否延續辯論的好表現，持續以市政願景，撬開沉默的藍營甚至中間選民，沈伯洋則是綠營支持者已達九成歸隊後，要再設法突破基本盤上限。

現場觀察／蔣萬安自信回歸 替沈伯洋人設「卸妝」

台北市長選舉首場電視辯論交鋒，蔣萬安與沈伯洋直球對決，蔣用四年政績反擊對手陣營連月來的抹黑攻擊，並對比沈伯洋論述的「天馬行空」，頻嗆「沈委員不了解市政」。整場辯論，讓人看到蔣萬安的「自信回來了」，也相當程度為重重包裝的沈伯洋卸妝。

沈伯洋辯到臉垮了…學者：蔣熟稔市政 沈反流於空談

台北市長選舉首場電視辯論昨日登場，台北市長蔣萬安交鋒民進黨候選人沈伯洋。學者分析，這場辯論對蔣萬安較為加分，蔣克服感冒展現熟稔市政的現任優勢，穩健說明政績與願景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。