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國民黨備戰！楊鎮浯上任主委密集固本 陳玉珍領軍喊「五合一全壘打」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中國國民黨金門縣黨部今天在金湖鎮舉辦「固本會報座談會」，新任主委楊鎮浯（左二），頒發賀匾給黨籍民代。記者蔡家蓁／攝影
中國國民黨金門縣黨部今天在金湖鎮舉辦「固本會報座談會」，新任主委楊鎮浯（左二），頒發賀匾給黨籍民代。記者蔡家蓁／攝影

年底五合一地方選舉倒數，國民黨金門縣黨部全面啟動基層組織動員，新任主委楊鎮浯近期密集走訪各鄉鎮，接連舉辦「固本會報座談會」，整合地方組織、凝聚黨內向心力，今天在金湖鎮舉辦的座談會吸引大批黨員到場，縣長提名人陳玉珍也親自領軍，帶領各級黨籍參選人共同宣誓，喊出年底五合一選舉全面勝出的目標，力拚打出漂亮的「五合一全壘打」。

2026九合一選舉

楊鎮浯表示，從10月1日接獲接任縣黨部主委消息，到10月28日正式舉行布達典禮前，他就已開始馬不停蹄走訪各鄉鎮及基層社區，透過固本會報與黨員面對面交流，了解地方需求、蒐集基層意見。他說，過去自己是被推薦的從政黨員，如今角色轉換，成為肩負黨務整合及選戰操盤責任的主委，未來最重要的工作就是團結同志、整合組織，全力投入年底輔選。

國民黨金門縣黨部這波固本行動，首場從金沙鎮榮光社區活動中心揭開序幕，接著完成金寧鄉地區會報，並深入金城鎮南門、珠沙、古城等村里巡迴座談，逐步擴大基層組織動員。今天輪到金湖鎮登場，現場座無虛席，黨員踴躍參與，展現基層對年底選戰的高度關注。

座談會也成為黨內參選人與基層黨員交流的重要場合。縣黨部逐一介紹本屆五合一選舉獲黨提名的各級參選同志，並由楊鎮浯代表轉頒國民黨主席鄭麗文致贈的「旗開得勝」中堂捲軸，為參選人加油打氣。各參選人也把握機會向黨員說明參選理念，爭取支持，展現共同迎戰年底選舉的團隊氣勢。

陳玉珍則向與會黨員說明個人政見，以及過去問政、服務地方的具體成果，並針對金門未來縣政發展及目前亟待解決的問題提出看法。她強調，地方建設與發展不能等待，必須以積極行動回應鄉親需求，未來也將與所有黨籍參選同志攜手合作，為金門爭取更多發展機會。

身為國民黨金門縣長提名人，陳玉珍也展現母雞帶小雞的領軍氣勢，帶領各級參選同志共同宣誓，強調團結一致、全力以赴，以年底五合一選舉全面勝出為目標，力拚「五合一全壘打」。

楊鎮浯最後表示，固本會報不只是選舉動員，更重要的是重新盤整基層組織，讓黨部與黨員、地方鄉親維持緊密聯繫。未來將持續深入各鄉鎮及村里，透過座談傾聽民意，協助解決地方問題，凝聚黨內最大力量，為年底選戰做好準備。

中國國民黨金門縣黨部今天在金湖鎮舉辦「固本會報座談會」。記者蔡家蓁／攝影
中國國民黨金門縣黨部今天在金湖鎮舉辦「固本會報座談會」。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣黨部今天舉辦「固本會報座談會」，主委楊鎮浯率黨籍參選候選人高喊「凍蒜」。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部今天舉辦「固本會報座談會」，主委楊鎮浯率黨籍參選候選人高喊「凍蒜」。記者蔡家蓁／攝影

中國國民黨金門縣黨部今天在金湖鎮舉辦「固本會報座談會」，透過面對面交流，全面強化基層組織動員。記者蔡家蓁／攝影
中國國民黨金門縣黨部今天在金湖鎮舉辦「固本會報座談會」，透過面對面交流，全面強化基層組織動員。記者蔡家蓁／攝影

2026九合一選舉 金門縣選舉 陳玉珍 楊鎮浯 國民黨

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