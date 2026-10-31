綠中彰投縣市長候選人合體 賴總統期待「洋流」外溢水漲船高

民進黨彰化縣長候選人陳素月今晚在彰化市成立競總，吸引萬人到場，前總統蔡英文、賴總統接力站台，同黨台中市長候選人何欣純、南投縣長候選人温世政也都來合體，象徵中彰投生活圈大串連。賴總統強調，陳素月當選縣長，中央地方合作，協助推動彰化重大建設，也盼「洋流」帶動中彰投選情。

擔任陳素月競總榮譽主委的前總統蔡英文致詞，表示陳素月是最溫暖、最認真的女性首長最佳人選，端出最實打實的交通與產業雙加速政見，以及對長輩照顧健保補助說話算話，尤其是「65歲以上長輩健保費由縣府全額補助」承諾，蔡英文向在場鄉親掛保證：「陳素月說話算話，這項承諾一定會兌現」。

同黨台中市長候選人何欣純專程跨溪相挺，強調鄉親一定要全力支持「台中第一何欣純」與「彰化第一陳素月」雙雙勝選，攜手帶領中台灣大步向前，促成台中捷運綠線延伸彰化。

台北市長候選人沈伯洋的競總總幹事吳思瑤則喊出「我的市長沈伯洋、你的縣長陳素月」，現場並播出沈伯洋預錄的祝賀影片，讓現場民眾興奮不已。

陳素月表示，當選縣長後一定「均衡南北彰化大發展」，攜手未來的彰化市長候選人黃柏瑜，「縣市同心、加速前進」，大力推動「彰化大車站計畫」，透過彰化火車站周邊土地活化、公辦都市更新、整合國定古蹟扇形車庫與全區鐵道宿舍群，全面升級市民生活品質與商業繁榮；同時全力加速推動「彰化市東區擴大都市計畫」、「彰化市鐵路高架化」及「台中捷運綠線延伸彰化與金馬站雙鐵共構」，徹底縫合都市紋理。

陳素月強調她是全縣最早完整提出「65歲以上長者健保費由縣府全額補助」的候選人，經過嚴格財源精算，只有她能不畏對手抹黑真正落地兌現。

南投縣長候選人溫世政透露祖籍是彰化永靖，更是在彰化基督教醫院出生，是道道地地、有著彰化血脈的子弟；而陳素月則是南投名間的女兒，充分展現「中彰投泥土相連、血脈相通」的深厚情誼，未來三縣市必須徹底破除行政壁壘，共同合作開發跨區域科學園區與科技廊道。

賴清德總統表示，彰化是中小企業的故鄉，中央將投入千億級資源全力做地方產業的靠山，賴清德特別提及，大家最近都能深刻感受到這股溫暖堅韌的「大洋流」，洋流所帶來的正面外溢效應讓各縣市水漲船高、全台灣熱鬧滾滾。

前總統蔡英文（中）今晚到彰化輔選，拉起民進黨台中市長候選人何欣純（左2）、彰化縣長候選人陳素月（右2）、彰化市長候選人黃柏瑜（右1）等人的手，高呼「凍蒜」。記者黃仲裕／攝影

民進黨彰化縣長候選人陳素月今晚在彰化市成立競總，吸引萬人到場，氣氛熱烈。記者劉明岩／攝影

民進黨彰化縣長候選人陳素月今晚在彰化市成立競總，吸引萬人到場，氣氛熱烈。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統（左2）今晚到彰化助選，與民進黨彰化縣長候選人陳素月（左1）、台中市長候選人何欣純及南投縣長候選人温世政（左4），一起高呼「凍蒜」。記者黃仲裕／攝影