新北選戰煙硝味濃！毒駕修法遭李四川批沒投票 蘇巧慧駁：在野太倉促

新北市長選戰倒數廿七天，藍綠候選人強化陸戰大車拚，昨李四川與蘇巧慧不約而同與五位議員候選人成立聯合競總，雙方賣力催票。針對立法院通過毒駕加重刑責法案，蘇巧慧未參與投票，李四川抨擊蘇背離民意，蘇反擊稱支持提高刑責，無法認同未經充分討論就倉促立法，選戰硝煙味濃。

李四川昨先到泰山與議員候選人蔡佩呈成立聯合競總，現場逾千人力挺，新北市長侯友宜昨也到場站台力挺，指他與李四川在副市長時合作無間，李四川做事情實在，喊話要大家全力支持「好好做代誌」的李四川。

隨後李四川再到土城出席黃永昌聯合競總活動，現場近三千人出席場面熱烈，稍晚又到新店與劉哲彰合體，一早三場聯合競總吸引近五千名民眾熱情力挺、氣氛沸騰。

李四川表示，新北各項在地建設與發展需要有執行力、懂基層的團隊攜手打拚，未來擔任市長會攜手廿九區不分顏色的力量，與議會緊密合作，接棒侯友宜市長推動各項市政建設，讓新北愈來愈好。

蘇巧慧昨日也行程滿檔，一早連趕新莊「秉友會」萬人登山活動，先後與五位議員候選人包括板橋李昆穎、樹林高乃芸、三峽廖宜琨、板橋黃淑君及樹林（平原）蘇錦雄同台出席聯合競總活動，現場受到許多民眾歡迎，蘇巧慧也分享政見和願景，期盼未來她有機會帶領新北市府。

針對毒駕加重刑責法案蘇巧慧未投票，李四川說，一個毒駕事故可能摧毀一個家庭，先前才有三重跟土城員警因取締毒駕被撞死，難道蘇委員不希望把毒駕刑期提高，讓毒駕行為受到遏止？不該背離民意以黨意為主。蘇表示支持加重刑責，但無法認同在野黨在投票前半小時才匆促提出修正版本，未經充分討論，也沒討論獄政配套和刑法體系完整性，無法認同倉促立法。

新北市長候選人公辦政見將於十一月十三日舉行，蘇巧慧說，希望能把握所有機會向市民報告政見願景，李四川表示，「以前都是用做的，很少用說的」，所有市政發展早已深刻在自己心中，他會努力準備辯論，提出明確的施政藍圖，讓市民清楚他的各項具體政見。