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宜蘭縣長藍綠拚場！林國漳打總統牌 吳宗憲合體川伯

聯合報／ 記者林昭彰王燕華／連線報導
立法院前院長游錫堃（右二）上台推薦民進黨新北市長和宜蘭縣長候選人蘇巧慧（左二）、林國漳（右一）。記者林昭彰／攝影
立法院前院長游錫堃（右二）上台推薦民進黨新北市長和宜蘭縣長候選人蘇巧慧（左二）、林國漳（右一）。記者林昭彰／攝影

宜蘭縣長選舉藍綠激戰，民進黨候選人林國漳昨成立溪北競選總部，請來前總統蔡英文與副總統蕭美琴助陣；國民黨吳宗憲先為同黨市長候選人陳美玲站台，又赴新北市與李四川等人合體，展現藍營團結氣勢。

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蔡英文站台喊出「宜蘭贏，台灣就贏」，她說，行政院已核定宜蘭多項重大交通建設，需要最有執行力的林國漳，配合中央接手推動後續工作。林國漳要引進新科技帶動傳統產業升級，讓宜蘭有更好產業、更多工作機會，當選後還要加碼生育補助每胎三萬元，分攤照顧家庭壓力，讓青年人留在宜蘭敢生、能養，「他已經準備好了」。

蕭美琴讚許林國漳是「料好實在的果醬哥」，各項跡象顯示宜蘭人非常有機會找回光榮感，但放心、安心的時間還沒到，必須戒慎恐懼，最後一哩路繼續拚，讓縣長、宜蘭隊都高票當選。

林國漳感嘆被抹黑，「對手看板都寫我的名字、都在罵我」；宜蘭多項重大建設正開展，產業、交通面臨半世紀以來最大改變，站在關鍵十字路口，一定要選出有能力、有遠見的候選人，籲請支持。

國民黨宜蘭市長陳美玲爭取連任，昨成立競選總部，吳宗憲站台力挺，「縣市同心」一起拚選戰；昨晚新北市宜蘭縣同鄉會在新莊區席開百桌，吳宗憲也到場與新北市長候選人李四川合體。

吳宗憲表示，前天參加宜蘭縣建築師公會座談，聽到不少無奈，他曾在新北當過四年法制局長，很清楚不少案件承辦人用最嚴格標準審查，多半是因制度問題，逼得公務員只好用程序保護自己。他承諾，當選後會建立制度，做公務員的靠山，讓公務員敢勇於任事。

國民黨新北市長候選人李四川和宜蘭縣長候選人吳宗憲，以及幾名新北市議員候選人昨參加新北市宜蘭同鄉會會員大會，支持者熱情高喊凍蒜。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長候選人李四川和宜蘭縣長候選人吳宗憲，以及幾名新北市議員候選人昨參加新北市宜蘭同鄉會會員大會，支持者熱情高喊凍蒜。記者林昭彰／攝影

國民黨宜蘭縣黨部回擊林國漳的「抹黑說」，表示吳宗憲曾多次邀辯論，林國漳不願意參加，更可恥的是一邊罵不可行，一邊抄襲吳宗憲的政見，批評林國漳就是新潮流推出來的「傀儡」候選人。

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