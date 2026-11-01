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選花蓮縣議員遭白營開鍘 傅國淵「感謝上帝」、江躍辰樂觀看待

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
傅國淵是民眾黨在花蓮唯一的縣議員，以無黨爭取連任，遭黨紀開鍘，他說「感謝上帝」。聯合報系資料照
傅國淵是民眾黨在花蓮唯一的縣議員，以無黨爭取連任，遭黨紀開鍘，他說「感謝上帝」。聯合報系資料照

台灣民眾黨提名蔡翼陽參選花蓮第一選區議員，面臨現任傅國淵及醫師江躍辰夾擊，縣黨部昨宣布開除兩人黨籍。傅國淵說，不認同黨硬要提名市長人選的作法，遭處分「感謝上帝」；江躍辰表示秉持行醫不分黨派顏色，繼續爭取支持。

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民眾黨花蓮縣黨部昨表示，黨中評會已公告，傅國淵及江躍辰因違反「台灣民眾黨紀律評議裁決準則」第十一條、第十五條規定，開除黨籍。民眾黨在花蓮縣議員第一選區（花蓮市）唯一提名、支持蔡翼陽。

傅國淵是民眾黨唯一現任花蓮議員，昨透露和民眾黨分道揚鑣的原因，是不贊成黨內強推花蓮市長人選。他說，黨主席黃國昌告訴他要推人「試水溫」，他認為現任市長魏嘉彥做得不錯、地方藍白和諧，自己和魏嘉賢、魏嘉彥三兄弟不錯，勸黨中央不要硬幹，成為被開除黨籍的最大原因。

傅國淵說，他和江躍辰盡心盡力為民眾黨付出，用心經營打下基礎。但黨部辦理登記並未通知他，「把我放棄掉了」，遭黨紀開鍘只能說「感謝上帝」。

江躍辰表示，認同柯文哲理念、支持柯選總統才入黨，發現黨內人才濟濟，傅國淵也做得很好，這次參選沒爭取黨內提名，只想以一己之力為民眾黨開拓選票，遭處分後回到無黨身分，自己樂觀看待。

江躍辰說，「醫者仁心」，本來就是不分顏色、不分黨派對待每個病人，若順利當選也會擺脫政黨包袱，用開放的心態為縣民服務。

江躍辰參選花蓮市選區縣議員，遭民眾黨開除黨籍，他說，未來若能順利當選，會不分黨派為民眾服務。圖／江躍辰提供
江躍辰參選花蓮市選區縣議員，遭民眾黨開除黨籍，他說，未來若能順利當選，會不分黨派為民眾服務。圖／江躍辰提供

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