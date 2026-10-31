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韓國瑜雲林陪張嘉郡車隊掃街 邀他們合唱1972年連續劇主題曲

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
立法院長韓國瑜（右起）今天陪同國民黨雲林縣長候選人張嘉郡、西螺鎮長候選人蕭德恕等人車隊掃街拜票。記者陳雅玲／攝影
立法院長韓國瑜（右起）今天陪同國民黨雲林縣長候選人張嘉郡、西螺鎮長候選人蕭德恕等人車隊掃街拜票。記者陳雅玲／攝影

立法院長韓國瑜今天陪同國民黨雲林縣長候選人張嘉郡、西螺鎮長候選人蕭德恕等人在西螺鎮車隊掃街拜票，韓國瑜以西螺女婿身分力薦張嘉郡等人一人一意為雲林縣打拚，呼籲大家支持，他相信張嘉郡能讓西螺越來越好，讓雲林縣發揮後發優勢，再創佳績。韓國瑜更一時興起與蕭德恕、縣議員李明哲等人合唱1972年連續劇主題曲「西螺七劍」，引起現場選民歡呼。

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張嘉郡今天下午邀請韓國瑜到西螺鎮陪同蕭德恕、縣議員李明哲及廖偉晴等人車隊掃街拜票。韓國瑜表示，身為父母官或民意代表，都是老百姓一票一票投出來，不僅要為老百姓認真打拚，也要有一個感恩的心，因為選民投票給候選人都是放了一份希望，他相信張嘉郡、蕭德恕、李明哲、廖偉晴等人會一心一意為雲林縣、為西螺鎮打拚，讓西螺能夠建設得越來越好，讓雲林縣發揮後發優勢，再創佳績。

張嘉郡表示，她感受到韓院長對於雲林、西螺的用心與愛，她覺得西螺是一個充滿文化底蘊的鄉鎮，未來她與蕭德恕若能得到鄉親的支持，一定會為為西螺鎮鄉親打拚。

蕭德恕說，西螺這十幾年來沒有人潮、沒有發展，他勇於承擔要改變西螺，一定要讓西螺更好，讓鄉親看到西螺的未來，找回西螺人的尊嚴，讓西螺風華再現。

拜票前，韓國瑜突然興致一來，跟蕭德恕說「你是西螺子弟，我是西螺女婿」，我們一起唱首歌。隨後與蕭德恕、李明哲、廖偉晴等人合唱1972年電視連續劇「西螺七劍」主題曲，引起選民歡呼，但仍有選民笑說「唱這首歌不小心透露年齡了」。

立法院長韓國瑜（右起）今天陪同國民黨雲林縣長候選人張嘉郡、西螺鎮長候選人蕭德恕等人車隊掃街拜票。記者陳雅玲／攝影
立法院長韓國瑜（右起）今天陪同國民黨雲林縣長候選人張嘉郡、西螺鎮長候選人蕭德恕等人車隊掃街拜票。記者陳雅玲／攝影

立法院長韓國瑜（右起）今天陪同國民黨雲林縣長候選人張嘉郡、西螺鎮長候選人蕭德恕等人車隊掃街拜票。記者陳雅玲／攝影
立法院長韓國瑜（右起）今天陪同國民黨雲林縣長候選人張嘉郡、西螺鎮長候選人蕭德恕等人車隊掃街拜票。記者陳雅玲／攝影

2026九合一選舉 韓國瑜 張嘉郡 雲林縣選舉

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