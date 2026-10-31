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佀廣洋被控涉賄12萬元交保 母親萬美玲首發聲「不向黑暗勢力低頭」

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
國民黨立委萬美玲之子、無黨籍桃園區市議員候選人佀廣洋（前排左4）今日競選總部成立大會，萬美玲（前排左3）全程相挺站台。圖／佀廣洋競選總部提供
國民黨立委萬美玲之子、無黨籍桃園區市議員候選人佀廣洋（前排左4）今日競選總部成立大會，萬美玲（前排左3）全程相挺站台。圖／佀廣洋競選總部提供

國民黨立委萬美玲之子、無黨籍桃園區市議員候選人佀廣洋日前被控涉嫌賄選，檢方訊後諭知12萬元交保。佀交保後發聲明喊冤認為是遭惡意檢舉，相信司法會還他清白；萬美玲今晚也透過Line官方帳號發文，首度發聲表示得知廣洋被檢調帶走非常錯愕與擔心，選戰倒數，面對惡意檢舉與攻擊，廣洋一定會捍衛自己的清白，絕不向黑暗勢力低頭。

2026九合一選舉

萬美玲以「抗議惡意檢舉栽贓抹黑！相信司法會還廣洋清白！」為題發文，表示當天得知廣洋在路口拜票，卻突然被檢調帶走接受調查，自己非常錯愕與擔心。尤其媒體轉述廣洋協助社區爭取垃圾子母車及中秋活動摸彩涉及賄選，「真的令人不可思議」，必須予以澄清。

萬美玲提出2點澄清，一是廣洋是協助社區向市府申請垃圾子母車，完全由市府審核設置。不分黨派許多議員都在爭取，這是一般正常的地方服務，卻被惡意檢舉成不法行賄。二為中秋節慶里辦公處、社區及社團舉辦活動，許多民意代表都會應邀提供摸彩品，供不特定對象抽獎，卻也遭刻意扭曲檢舉成賄選。

「甚至遭檢舉的該場中秋活動，廣洋根本沒有出席！」萬美玲說，對於惡意檢舉、栽贓抹黑的指控，廣洋已向檢調清楚說明相關事實。基於偵查不公開原則，不便透露案件細節，但她相信司法終會查明真相，還廣洋清白！

萬美玲強調，選戰倒數時刻，面對這些惡意檢舉與攻擊，廣洋一定會捍衛自己的清白，絕不向黑暗勢力低頭。文章最後也拜託「此時此刻您的支持非常重要，您的一票是這次勝選的關鍵」，希望支持者堅定的相信廣洋、全力幫廣洋拉票！她深深感謝。

國民黨立委萬美玲之子、無黨籍桃園區市議員候選人佀廣洋（中）今日競選總部成立大會，萬美玲（左）替兒子披彩帶。圖／佀廣洋競選總部提供
國民黨立委萬美玲之子、無黨籍桃園區市議員候選人佀廣洋（中）今日競選總部成立大會，萬美玲（左）替兒子披彩帶。圖／佀廣洋競選總部提供

2026九合一選舉 萬美玲 佀廣洋 桃園市選舉 賄選

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