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鄭麗君首度為2026大選站台 送沈伯洋「這小物」：為台北指引方向

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天大洋流計畫前進中正萬華掃街，而過去也被點名是徵召熱門人選行政院副院長鄭麗君今天也到場站台，更是這次選舉鄭首次為候選人站台，她也送上航海中所使用的「磁羅經」象徵沈從政的初心永遠方向清晰、信念堅定。記者洪子凱／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天大洋流計畫前進中正萬華掃街，而過去也被點名是徵召熱門人選行政院副院長鄭麗君今天也到場站台，更是這次選舉鄭首次為候選人站台，她也送上航海中所使用的「磁羅經」象徵沈從政的初心永遠方向清晰、信念堅定。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天大洋流計畫前進中正萬華掃街，而過去也被點名是徵召熱門人選行政院副院長鄭麗君今天也到場站台，更是這次選舉鄭首次為候選人站台，她也送上航海中所使用的「磁羅經」象徵沈從政的初心永遠方向清晰、信念堅定，為台北指引未來的方向，祝福沈當選帶領台北進步繁榮，為市民幸福。

2026九合一選舉

沈伯洋今天中正萬華大洋流掃街，仍吸引不少民眾到場，車掃從傍晚6時30分開始一路到晚間8時才從古亭南天宮到達造勢會場龍山寺，而不少「小水滴」下午就到場站位，到了晚間9時現場已經聚集超過1.5萬人，從廣州街一路聚集到康定路，而行政院副院長鄭麗君也到場擔任神秘嘉賓站台，更是鄭首次為這次大選露面喊話。

鄭麗君表示，今天辯論沈伯洋講了「先有市民，才有市長」，只有內心懷抱堅定民主信念的人才會說出，她形容沈就像是「政策控的終極進化版」，沈已經把台北市願景都準備好了，台北大洋流不只要讓台北升級也要讓台灣向上提升，呼籲把沈送進市政府，讓國家首都成為世界矚目的進步城市。

話鋒一轉，鄭麗君也批評，有人說洋流是操作包裝出來，但會說這樣的話的人，就表示拒絕傾聽市民渴望改變台北的真實心聲，沈是一心一意要讓台北市民過更好生活，邀請大家一起想像台北的未來，更拿出準備小禮物航海用「磁羅經」能夠為船隻指引方向，就像是沈從政初心，永遠方向清晰、永遠信念堅定，能夠為台北指引未來的方向。

鄭麗君 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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