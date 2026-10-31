影／賴清德赴陳素月競總成立 號召中彰投大團結力拚「縣市長全壘打」

賴清德總統今天前往民進黨彰化縣長候選人陳素月競選總部成立大會，他在致詞時感性稱讚彰化是「農工大縣」與「民主聖地」，並全力推薦深耕在地30年的「農村女兒」陳素月，呼籲鄉親集中選票支持陳素月當選，讓中央與地方緊密合作，攜手建設彰化。

賴清德於會中細數福利政策，強調中央積極推動「0到6歲國家一起養」與長照升級，並全面推動「0到18歲成長津貼」。若立法院預算順利通過，明年起未滿18歲歲年輕人每月可領5,000元支持成長（6至18歲由家長領2,500元、另2,500元由政府預存設立成長基金），全方位照顧老少世代。

在產業方面，賴清德說明「8年編列1,000億元中小微傳統產業加速振興計畫」，將引導高科技帶動傳統產業導入AI與綠能轉型，成為彰化中小企業的最強靠山。

賴清德強調，台中、彰化、南投是命運相連的生活圈，號召支持「台中1號何欣純、彰化1號陳素月、南投2號温世政」，並請託大家全額支持民進黨提名的議員與鄉鎮市長。最後他特別提醒支持者切勿陷入「穩中」迷思，喊話綠營老朋友全面歸隊、化身「行動總幹事」積極催票，力拚中彰投版圖擴張、迎向全壘打勝利。

賴清德總統（左二）強調，台中、彰化、南投是命運相連的生活圈，號召支持「台中1號何欣純（中）、彰化1號陳素月（左一）、南投2號温世政（右二）」，並請託大家全額支持民進黨提名的議員與鄉鎮市長。最後他特別提醒支持者切勿陷入「穩中」迷思，喊話綠營老朋友全面歸隊、化身「行動總幹事」積極催票，力拚中彰投版圖擴張、迎向全壘打勝利。記者黃仲裕／攝影