出席新北市宜蘭同鄉會活動 李四川親揭名字秘密、吳宗憲提產業願景

國民黨新北市長和宜蘭縣長候選人李四川、吳宗憲，今晚一起參加新北市宜蘭同鄉會會員大會向鄉親拜票，李四川說他的名字其實跟宜蘭有淵源，因為出生的時候父親在南方澳捕魚，報戶口時名字從「書川」被改成「四川」。

李四川致詞說，他在屏東小琉球出生時，父親在宜蘭捕魚，因為家裡沒電話，父親拍電報幫他取名「李書川」。媽媽、阿嬤不識字，拿電報去戶政事務所請人唸給她們聽，阿嬤說，「長孫怎麼可以輸？」結果被戶所人員逕自改名「李四川」。

所以他認為自己跟宜蘭很有緣分，新北是第二個故鄉，希望跟大家共同為新北打拚，拜託所有鄉親支持他和吳宗憲、以及市議員候選人。吳宗憲說他曾任新北市法制局長，現在全家三代定居礁溪，深知宜蘭縣除了交通和淹水問題，更面臨青年缺乏高薪工作困境。

他說已與新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新竹市長高虹安討論過產業合作，希望將部分產業鏈引進宜蘭，增加就業機會，讓年輕人願意留在宜蘭照顧長輩；宜蘭科學園區目前使用率僅約40％，盼能結合台北科技產業及人工智慧技術，帶動青年返鄉。

國民黨新北市長和宜蘭縣長候選人李四川、吳宗憲今晚參加新北市宜蘭同鄉會會員大會，一起向主桌貴賓立法院前院長游錫堃致意。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長和宜蘭縣長候選人李四川、吳宗憲今晚一起參加新北市宜蘭同鄉會會員大會。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長和宜蘭縣長候選人李四川、吳宗憲今晚一起參加新北市宜蘭同鄉會會員大會，支持者熱情高喊凍蒜。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長和宜蘭縣長候選人李四川、吳宗憲，以及幾名新北市議員候選人，今晚一起參加新北市宜蘭同鄉會會員大會，支持者熱情高喊凍蒜。記者林昭彰／攝影