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影／小英力挺！民進黨苗栗縣長候選人陳品安在竹南辦奇幻草地音樂會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天下午在竹南扶輪公園舉辦「奇幻草地音樂會」親子活動，前總統蔡英文到場力挺並與親子家庭開心互動。記者胡蓬生／攝影
民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天下午在竹南扶輪公園舉辦「奇幻草地音樂會」親子活動，前總統蔡英文到場力挺並與親子家庭開心互動。記者胡蓬生／攝影

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天下午在竹南扶輪公園舉辦「奇幻草地音樂會」親子活動，前總統蔡英文到場與親子家庭互動、同樂。

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蔡英文特別提到她支持陳品安的3個重要理由。首先，陳品安始終與鄉親站在一起解決問題，從協助環境抗爭的公益律師，到進入體制擔任縣議員，持續為地方發聲、推動改變。

其次，身為兩個孩子的母親，陳品安了解家庭的育兒需求，過去推動通苑地區成為全縣公托最多的區域，未來更提出18鄉鎮「一鄉鎮一公托」、增加臨時與夜間托育、延長幼兒園照顧時間等政見，並規畫成立苗栗兒少成長專戶，為0至18歲兒少每月提撥1000元，結合中央每月5000元的育兒支持，減輕家庭負擔。

第三，陳品安具備財金與法律專業，懂得讓有限資源發揮最大效益，建立穩健的財政制度，對下一代的投資能夠長久持續。

陳品安感謝蔡前總統允諾擔任她的競選總部榮譽主委，今天特別來苗栗給予支持與鼓勵。她表示，今天有上千鄉親自發前來，許多是年輕爸媽帶著孩子一起參與，讓她深刻感受到苗栗正在凝聚一股強大的暖流，就像她身上別著的「洋流」與「幸福飄帶」，象徵大家共同支持的力量與對幸福苗栗的期待。未來，她將持續從育兒支持及生活環境著手，推動全台最高生育津貼、升級公園與親子遊憩空間，並增加藝文活動，讓年輕家庭能安心在苗栗成家、養育下一代。

蔡英文說，今天坐在台下的孩子，20年後或許會到外地闖蕩、看更大的世界，她希望無論孩子走得多遠，未來都有機會帶著所學與夢想回到苗栗。現在為苗栗做出的每一項改變，都是希望二十年後的孩子，能擁有一個更值得回來、也更適合安居生活的家鄉。上次來到苗栗時，她曾說「起風了」，這股力量需要大家持續累積，這一次更要做好準備，希望在場鄉親一起成為陳品安的助選員，把她提到的3個理由分享出去，讓更多人支持陳品安。

陳品安表示，頭份、竹南是苗栗年輕人口最集中的區域，人口平均年齡不到40歲，城市發展除了產業及交通建設，也要重視年輕家庭的生活需求，她會與參選竹南鎮長的葉忠倫、參選頭份市長的曾玟學共同合作，從托育資源、公園綠地到親子遊憩空間，都要讓孩子有更好的環境，父母也能獲得最完善的支持。

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天下午在竹南扶輪公園舉辦「奇幻草地音樂會」親子活動，前總統蔡英文到場力挺並與親子家庭開心互動。記者胡蓬生／攝影
民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天下午在竹南扶輪公園舉辦「奇幻草地音樂會」親子活動，前總統蔡英文到場力挺並與親子家庭開心互動。記者胡蓬生／攝影

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天下午在竹南扶輪公園舉辦「奇幻草地音樂會」親子活動。記者胡蓬生／攝影
民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天下午在竹南扶輪公園舉辦「奇幻草地音樂會」親子活動。記者胡蓬生／攝影

2026九合一選舉 陳品安 苗栗縣選舉 蔡英文

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