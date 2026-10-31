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高市議員選情升溫 黃裕庭競總成立、蔡令怡南下親披彩帶

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國民黨提名市議員候選人黃裕庭（右）今天舉行競選總部成立大會，前副總統吳敦義夫人蔡令怡（左）也專程南下站台，現場氣氛熱烈。記者劉學聖／攝影
國民黨提名市議員候選人黃裕庭（右）今天舉行競選總部成立大會，前副總統吳敦義夫人蔡令怡（左）也專程南下站台，現場氣氛熱烈。記者劉學聖／攝影

高雄市議員第八選區選情升溫，國民黨提名市議員候選人黃裕庭今天舉行競選總部成立大會，現場湧入上千名支持者，揮舞旗幟、高喊凍蒜，展現高昂氣勢。國民黨高雄市長候選人柯志恩親自到場授旗，前副總統吳敦義夫人蔡令怡也專程南下站台，為單膝下跪的黃裕庭披上競選彩帶，現場氣氛熱烈。

2026九合一選舉

這場成立大會藍營重量級人士雲集，包括前立委李復興、林壽山、前監察委員葉耀鵬、前高師大校長吳連賞，以及多位在地國民黨籍議員與參選人到場力挺，支持者不斷揮舞旗幟，現場凍蒜聲此起彼落。

曾任兩屆里長的黃裕庭上台時感性表示，自己從小看著前金、新興、苓雅地區從昔日繁榮逐漸面臨人口外流、青年北漂，心中相當不捨，因此決定投入選舉，希望為地方找回發展動能。黃裕庭提出六大政見，包括「老屋安心與都市更新」、「長照社福全面升級」、「長者友善無障礙環境」、「商圈再生振興」、「交通優化」及「社區防災強化」，希望從居住環境、長照服務到地方產業全面改善。他也懇請鄉親支持在地年輕人，讓他有機會進入市議會，持續為基層發聲。

國民黨提名市議員候選人黃裕庭（左）今天舉行競選總部成立大會，現場湧入上千名支持者，揮舞旗幟、高喊凍蒜，展現高昂氣勢。記者劉學聖／攝影
國民黨提名市議員候選人黃裕庭（左）今天舉行競選總部成立大會，現場湧入上千名支持者，揮舞旗幟、高喊凍蒜，展現高昂氣勢。記者劉學聖／攝影

國民黨提名市議員候選人黃裕庭（右三）今天舉行競選總部成立大會，現場湧入上千名支持者，揮舞旗幟、高喊凍蒜，展現高昂氣勢。記者劉學聖／攝影
國民黨提名市議員候選人黃裕庭（右三）今天舉行競選總部成立大會，現場湧入上千名支持者，揮舞旗幟、高喊凍蒜，展現高昂氣勢。記者劉學聖／攝影

國民黨提名市議員候選人黃裕庭（右二）今天舉行競選總部成立大會，前副總統吳敦義夫人蔡令怡（左一）也專程南下站台，現場氣氛熱烈。記者劉學聖／攝影
國民黨提名市議員候選人黃裕庭（右二）今天舉行競選總部成立大會，前副總統吳敦義夫人蔡令怡（左一）也專程南下站台，現場氣氛熱烈。記者劉學聖／攝影

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