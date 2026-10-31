新北宜蘭同鄉會員大會 游錫堃首次幫蘇巧慧站台

民進黨新北市長和宜蘭縣長候選人蘇巧慧、林國漳，今晚率領許多議員候選人參加新北市宜蘭同鄉會會員大會，立法院前院長游錫堃也到場，首次幫蘇巧慧站台向鄉親懇請支持。蘇巧慧表示若當選會設「宜蘭日」，把兩個城市串接更多公益跟創意交流。

蘇巧慧說，宜蘭、新北都是一家人，因為大家帶著夢想從宜蘭出發，在新北落地生根、安居樂業，對自己現在生長的這塊土地新北市，還有母縣宜蘭，都是一樣抱持著深深的情感。

兩個城市地理相連，自古有淡蘭古道串連，先人走出來的這一條路徑代表篳路藍縷，但我們用心守成。所以未來不管是產業、文化、生活各個面向都可以互相再學習、再交流。

未來她若當選市長會設定「宜蘭日」，讓宜蘭同鄉會作為中間橋梁，把兩個縣市從物產到情感大大連結，也讓未來的宜蘭同鄉會可以在串接兩個城市之間做更多的公益跟創意的活動。

游錫堃說他因為身體欠安，脊椎滑脫、坐骨神經痛，所以沒有出來輔選，只有幫林國漳站過3次台，今天懇請鄉親支持蘇巧慧、沈伯洋、林國漳，一定要幫他們支持、讓他們高票當選。

民進黨新北市長和宜蘭縣長候選人蘇巧慧、林國漳，今晚參加新北市宜蘭同鄉會會員大會。記者林昭彰／攝影

立法院前院長游錫堃（右二）上台推薦民進黨新北市長和宜蘭縣長候選人蘇巧慧（左二）、林國漳（右一）。記者林昭彰／攝影