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影／蔡英文現身陳素月競總成立 呼籲中央與地方助產業升級與青年留鄉

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
前總統蔡英文（中）今天晚間出席民進黨彰化縣長候選人陳素月（右二）在彰化市舉行的競選總部成立大會，除了呼籲民眾支持陳素月外，也希望能力挺台中市長候選人何欣純（左二）。記者黃仲裕／攝影
前總統蔡英文（中）今天晚間出席民進黨彰化縣長候選人陳素月（右二）在彰化市舉行的競選總部成立大會，除了呼籲民眾支持陳素月外，也希望能力挺台中市長候選人何欣純（左二）。記者黃仲裕／攝影

前總統蔡英文今天晚間出席民進黨彰化縣長候選人陳素月在彰化市舉行的競選總部成立大會，強調照顧長輩、改善交通之餘，更不能忽視青年就業與彰化企業的持續發展。

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蔡英文指出，彰化不僅擁有農業大縣的地位，更有許多優秀的中小企業，從水五金、精密機械到傳統製造業，都是台灣產業的重要力量。許多日常用品甚至是世界各地的工業零件，都由彰化在地製造。她回憶任內曾推動「根留彰化、行銷全球」水五金產業發展計畫，希望傳統產業在兼顧環保的同時持續發展，並將其列為國家重大建設。經過多年與地方溝通，中央已通過「彰化水五金田園生產聚落計畫」，總面積達107公頃，是中央與地方共同推動的重要建設。

面對現今全球人工智慧（AI）與晶片需求蓬勃發展的趨勢，蔡英文強調，科技發展不能僅限於半導體產業，彰化具備優秀的傳統產業與中小企業，更需要新技術與資源來提升競爭力。她呼籲未來應成立「產業加速辦公室」，整合企業所需的資源與投資協助，由政府主動協助企業解決問題，幫助彰化傳統產業升級轉型。

蔡英文表示，產業升級的另一個重要目的是創造更多優質的工作機會，讓彰化的年輕人畢業後不必遠赴外地，在家鄉就能找到好工作，讓年輕人有更多選擇，也讓彰化有更多發展機會。她特別肯定立委陳秀芬及何欣純長期在立法院耕耘，了解地方需求並具備爭取公共政策建設的豐富經驗，期盼鄉親全力支持優秀的候選人，共同為彰化的未來打拚。

民進黨彰化縣長候選人陳素月在彰化市舉行競選總部成立大會，吸引不少民眾到場力挺。記者黃仲裕／攝影
民進黨彰化縣長候選人陳素月在彰化市舉行競選總部成立大會，吸引不少民眾到場力挺。記者黃仲裕／攝影

蔡英文表示，產業升級的另一個重要目的是創造更多優質的工作機會，讓彰化的年輕人畢業後不必遠赴外地，在家鄉就能找到好工作，讓年輕人有更多選擇，也讓彰化有更多發展機會。記者黃仲裕／攝影
蔡英文表示，產業升級的另一個重要目的是創造更多優質的工作機會，讓彰化的年輕人畢業後不必遠赴外地，在家鄉就能找到好工作，讓年輕人有更多選擇，也讓彰化有更多發展機會。記者黃仲裕／攝影

陳素月 中央 蔡英文 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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