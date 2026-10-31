「小草女神」邀葉元之助選遭國民黨強力阻撓 柯文哲：政黨合作要制度化

台中市是藍白合示範區，不過日前民眾黨議員候選人「小草女神」劉芩妤邀請藍委葉元之助選，遭國民黨台中市黨部強力阻撓，最後只能改成線上直播。民眾黨創黨主席柯文哲認為，政黨之間的合作要慢慢制度化，這次合作出了問題，就檢討改進，下次會更好。

柯文哲和劉芩妤今晚到西屯區社區參加萬聖節變裝活動，分別扮成美漫與日漫的經典人物奇異博士、伊耳謎，和現場其他變裝成動漫角色的大人小孩合照。

柯文哲會後受訪，被問到今天台北市長辯論會中，現任市長國民黨候選人蔣萬安拋出橄欖枝，似乎有意加強北市的藍白合。柯表示，回到現任黨主席黃國昌的指揮，大方向是縣市長藍白合，儘管新竹縣因為竹北的事情被排除在外，其他部分還是信守承諾。

不過藍白合在議員層級多有波瀾，日前就發生劉芩妤邀葉元之助選被喊卡一事。柯文哲認為，重點不是藍白合或綠白合，更重要的是聯合政府，因為政黨之間的合作要制度化、成文化；無論如何，2026年已經比2024年的狀況進步，看2028年會不會更進步。

柯文哲指出，今年藍白合本來就是談到縣市長，議員的部分沒有清楚條文，變成要看各縣市的狀況，坦白說不同縣市需要民眾黨合作的程度不同，只能因地制宜；每次事件結束要寫檢討報告，比如這次合作出現那些問題，下次怎麼進步，反省改進是民眾黨的文化，下一次會更好。

另外民眾黨台中市議員江和樹的兒子涉嫌開設賭場，遭警方逮捕，檢方訊後交保候傳。柯文哲表示，父母對孩子到底該負責到什麼程度？江有出來道歉，不過這還是一個問題，民主自由社會，每個人要為自己的行為負責；為所有家人負責，坦白說有困難。