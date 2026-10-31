蘇巧慧出席黃淑君、蘇錦雄競總成立 允推動醫療園區與原民預算翻倍

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午出席第24屆台灣同志大遊行後，緊接著趕往黃淑君板橋聯合競總成立大會以及蘇錦雄聯合競總成立大會。在選戰最後階段，蘇巧慧全力拉抬新北市議員選情，力拚36位「新北隊」候選人能夠全壘打，展現出強烈的團結氣勢與勝選企圖心。

蘇巧慧指出，新北市最大的優勢就在於其豐富的多元性。未來她期盼能吸引更多國際企業總部進駐板橋，同時加速推動板橋醫療園區如期啟用。她將攜手在地市議員黃淑君，全力打造一站式全齡健康園區，全面提升在地的整體醫療照護量能，為市民提供更完善的醫療資源與守護。

針對原住民族的照顧政見，蘇巧慧強調她將以「預算翻倍」作為核心主軸。未來會從生活的照顧、文化的傳承以及制度的支持等三大政策面向出發，全方位照顧所有在新北市生活的族人朋友，確保每一位在此落地生根的族人都能獲得最完善的照顧與支持。

身為阿美族媳婦，蘇巧慧表示自己與原住民族共同生活超過30年，深刻了解族人朋友的真實需求與深切期待。未來她將持續與蘇錦雄攜手合作，成為族人最堅強的後盾，共同打造一個多元族群共好、相互尊重的全新新北市。

在城市發展規劃方面，蘇巧慧表示，未來除規劃成立都市更新局以加速街廓機能更新外，更會確保在醫療品質無虞的前提下，讓板橋醫療園區如期啟用。透過整合醫療與長照服務，並提前規劃周邊的交通與就醫動線，讓居民就醫更加方便，生活環境也能更加優質。

蘇巧慧同時提到，她希望推動板橋浮洲數位軟體新創園區，結合亞東通訊園區既有的研發量能，吸引軟體、數位科技與新創企業進駐。園區內也將提供租金較低的青年創業空間，讓新創公司能與跨國科技進行合作，為新北市的年輕人創造更多在地創業與就業的絕佳機會。

在議員夥伴的肯定上，蘇巧慧大讚黃淑君擁有「4年議員、8年幕僚」的深厚地方經驗。她指出黃淑君不僅地方服務認真，對板橋的各項重大建設如板二體育館更新、板橋醫療園區及浮洲數位軟體創新園區都大力推動，針對兒少權益與家庭照顧政見更是全心投入，堪稱全新北數一數二最認真的議員。

針對新北市超過6.5萬名、全國第二多的原住民族人口，蘇巧慧提出具體的生活、文化與制度三大照顧方向。生活方面將興建部落聚會所、開辦原住民租金補貼及55歲以上族人假牙補助，並推動青年品牌孵化計畫；文化方面將提高社團補助與擴大歲時祭儀返鄉交通補助；制度方面則將新增頭目文化傳承事務費、召開領袖高峰會議及成立原民青年團，讓文化在都市持續扎根。

蘇巧慧最後還談到與她相識超過20年、猶如親哥哥般的市議員蘇錦雄。她親眼見證蘇錦雄從推動文化傳承到成為新北市議員，始終將族人需求放第一，不僅是首位以阿美族語質詢的議員，更發揮照服員專業爭取文健站資源。兩人未來將並肩努力，完善各項原民政策，讓族人在新北安心生活、發揮所長。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午趕場出席新北市儀員黃淑君板橋聯合競總成立大會，在選戰最後階段，全力拉抬同黨籍市議員選情，力拚36位「新北隊」候選人能夠全壘打。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午出席新北市儀員黃淑君板橋聯合競總成立大會，在選戰最後階段，全力拉抬同黨籍市議員選情，力拚36位「新北隊」候選人能夠全壘打。圖／蘇巧慧競辦提供