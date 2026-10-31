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台北市長首場辯論超激烈 蔣萬安、沈伯洋金句一次看

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台北市長辯論／盧秀燕讚蔣萬安「明顯勝出」 酸沈伯洋對都更束手無策

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今天下午出席大肚和美橋通車典禮。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今天下午出席大肚和美橋通車典禮。記者趙容萱／攝影

台北市長首場電視辯論會今天登場，擔任國民黨台北市長候選人蔣萬安競選總部主委的台中市長盧秀燕下午被問及蔣萬安的表現時表示，「蔣萬安明顯勝出」，較意外是對手民進黨候選人沈伯洋有點緊張，對都更束手無策；盧秀燕透露，她在辯論結束後簡訊蔣祝賀，並期勉蔣「勝不驕，要繼續努力」。

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盧秀燕今天在大肚和美橋通車典禮後受訪時說，感覺蔣萬安明顯勝出，覺得意外的是，對手沈伯洋今天有點緊張，好像幕僚沒有幫他準備好，比如台北最重要、最基本的都更議題，感到束手無策，只說會全力陪伴。

大家今天都可以很明顯的感覺出來，蔣萬安明顯勝出，全程非常專業自信，展露微笑，可感受蔣萬安對市政嫻熟，以及治理有方。比較意外的是，對手沈伯洋有點緊張，幕僚沒有幫他準備好台北市的重要議題，例如都更。

盧秀燕透露，她在電視辯論會發訊息給蔣萬安，恭喜他今天辯論成功，但她有期勉蔣「勝不驕，要繼續努力，這場仗不好打，我們還是要繼續謙虛的努力爭取民眾的支持、勝選。

盧秀燕說明，她也要特別要感謝羅智強在辯論前兩天強迫蔣休息，停掉所有行程，這個策略是對的，讓蔣可以養好身體，把感冒治好。今天可以看得出來蔣容光煥發且準備充分，全程展現自信的微笑，對市政四年治理成果娓娓道來，很多支持者在蔣辯論的中途紛紛簡訊她，都說蔣今天表現非常的精彩、成功，她也感到很滿意。

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