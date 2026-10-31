暫卸辯論重擔 蔣萬安現身白晝之夜隨電音熱舞

台北市長蔣萬安今中午赴TVBS參加電視辯論，隨後到同志大遊行及晚間的台北白晝之夜參加活動，他到圓山的白晝之夜活動會場時，現場不少民眾與他合影，並且給予加油鼓勵。展覽當中有電子舞曲播放，他也隨音樂跳舞擺動，彷彿暫時放下辯論重擔，和市民享受夜晚。

蔣萬安致詞表示，感謝法國在台協會攜手11年，更記得上任第一年時貓市長進駐市長室的畫面，緊接著大安森林公園，甚至在十周年時打開圓山坑道，讓台北市的歷史結合國際藝術。除了白晝之夜外，今年也邀集法國奧波西托劇團在台北藝術中心前舉辦「大象來了...」都是透過將文化藝術帶進台北市的街頭巷弄。

蔣萬安說，這次將北投那卡西文化融入其中，帶到圓山、花博、晴光市場，更首次打開大同大學，讓整個展區變成無圍牆的展區，一覽國內外優秀藝術家精彩作品。同時預告，明年法國巴黎的白晝之夜，將有台灣藝術家赴巴黎展出，帶到世界面前。

隨後，蔣萬安致詞完也到旋轉木馬園區和全聯福利熊等吉祥物互動、跳舞。他隨著音樂和法國在台協會主任龐維德（Frédéric Laplanche）一起搖頭晃腦舞動。離開會場時，不少民眾前來合影，甚至還有凍蒜聲，蔣萬安也不時停下腳步和民眾互動，祝福有美好的夜晚。