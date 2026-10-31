蔣萬安辯論會送上大感謝 柯文哲：從沒想過、辯論和自己預期差不多

台北市長候選人電視辯論會今天登場，現任市長、國民黨候選人蔣萬安結辯階段感謝歷任市長，特別強調前任市長柯文哲的貢獻。柯今晚被問及此事，坦言從沒想過後來者會怎麼感謝，市政就是一棒接一棒，做自己該做的工作；對於整場辯論，他則認為「和自己預期差不多」。

柯文哲今天晚上赴台中助選民眾黨西屯區議員候選人劉芩妤，參加西屯區社區舉辦的萬聖節變裝活動，柯扮成漫威超級英雄「奇異博士」（Dr. Strange），劉化身日漫獵人人氣角色「伊耳謎」，和民眾開心合影。

柯文哲會後受訪，被問及蔣萬安辯論會最後送上的感謝，他說，市政是一棒接一棒，就是做該做的事，從來沒想過以後的人要怎麼感謝自己；前監察委員黃煌雄曾問他「救過多少人」，但當醫生救過就忘記了，難不成要做記號等病人回來感謝嗎？救人是醫生的天職，當市長就是把該做的工作做好。

對於整場辯論會，柯文哲表示，今天一整天都有行程，沒時間從頭看到尾，只能看一些網路新聞和重點標題，不過正如自己一開始講的，蔣萬安靜下心來就好，尋求連任的候選人本來就有現任優勢，當了3年台北市長，在市政方面一定比挑戰者有優勢。

柯文哲重申，不要被洋流嚇到，蔣萬安把做過的事情說出來就好了；這場辯論大概也和自己預期的差不多。