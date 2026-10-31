聽新聞
0:00 / 0:00
台灣最強辯論高手是誰？網一片倒點名「政壇戰神」 直呼臨場反應很厲害
台北市長首場電視辯論今天中午登場，台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋砲火猛烈，兩人的表現也備受關注。對此，一名PTT鄉民詢問「台灣最強辯論高手是誰？」意外引起許多網友討論。
原PO以「台灣最強辯論高手是誰啊？」為題發文表示，看完今天台北市長辯論後，想起就學時期的辯論社團似乎更加激烈，讓他不禁好奇台灣有哪位政壇人物在辯論時，可以一句話就讓多方倒地。沒想到貼文曝光後，底下留言竟一片倒，紛紛認為「陳水扁」是政壇最猛戰神，「阿扁根本戰神」、「陳水扁，把對手引到陷阱讓他殺球，臨場反應超強」、「戰神阿扁啦，從他當立委的時候就很猛了」。
還有其他人點名其他政治人物，「李敖才是最強的」、「宋楚瑜也很強」、「馬英九吧」、「阿扁，再來就是柯文哲」。
此外，還有網友列出排行指出，T0等級只有兩個人「就是陳水扁與李敖」，前者反應跟邏輯攻防最厲害，後者則是歷史和知識儲備最強。接下來，馬英九、謝長廷和趙少康，三位政治人物的綜合能力都很高，個人風格不同；T3等級則點名宋楚瑜、柯文哲、黃國昌、蔡英文、蘇貞昌，認為上述幾人各有強項。
台北市長首場電視辯論落幕後，就有學者以19947年陳水扁從激進立委轉戰台北市長為例，當時陳水扁整場辯論面露微笑，面對對手的攻擊也能幽默化解。然而，沈伯洋今日到結辯階段時，神情卻已經垮掉，對市民的說服力大打折扣，直言「相較於當年陳水扁成功轉換形象，沈伯洋今天在人格特質的展演上，表現顯得相當可惜」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。