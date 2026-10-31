台灣最強辯論高手是誰？網一片倒點名「政壇戰神」 直呼臨場反應很厲害

台北市長選舉電視辯論今午登場，在「交叉詰問」部分，台北市長蔣萬安提問都市更新，問沈伯洋好幾處都更為何難以推動，但沈未針對個案回答，遭蔣直指不了解市政，「已讀亂回」。沈伯洋則解釋都更最重要的是「陪伴」，此話一出，讓大批脆友直接炸鍋，笑說「都更最重要的是陪伴」成辯論金句、「辯論結束，青鳥陪伴」，甚至連沈伯洋Threads帳號的限制留言也被洗版說「這才是真正的問A答B」。

2026-10-31 16:48