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藍營桃竹竹苗聯合公投造勢 苗栗縣長鍾東錦：1128務必打場漂亮勝仗

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天參加「AI正來電，核能才有電」桃竹竹苗聯合公投造勢，強調桃竹竹苗百餘年前就是共同行政區，大家要團結一致讓桃竹竹苗發光發亮。記者黃羿馨／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天參加「AI正來電，核能才有電」桃竹竹苗聯合公投造勢，強調桃竹竹苗百餘年前就是共同行政區，大家要團結一致讓桃竹竹苗發光發亮。記者黃羿馨／攝影

苗栗縣長鍾東錦參加國民黨今天在新竹縣體育館舉辦的「AI正來電，核能才有電」桃竹竹苗聯合公投造勢活動，全力推動11月28日投票支持核電與能源相關公投。鍾東錦強調，桃竹竹苗百餘年前就是共同行政區，大家要團結一致讓桃竹竹苗發光發亮。

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鍾東錦表示，核電已被證實是最好的綠電，因此台灣必須要恢復供應核電，台灣只是一個小島，卻是世界半導體產業的中心，且台灣的半導體又集中在桃竹竹苗，桃竹竹苗有如半導體產業的心臟，但如果電力不足，心臟就會停擺，要發展半導體就必須要有核電。

他指出，民進黨以前帶民眾上凱道高喊「我是人、我反核」，讓台電虧慘，如今又厚臉皮想恢復供應核電，卻不見對方任何一個人出面道歉或表達悔意。核電是最便宜、最乾淨的能源，希望鄉親在公投時務必投下同意票。

鍾東錦說，苗栗縣府團隊在兩名黨籍立委、議會及鄉鎮市公所的支持下，如今團結一致，他昨天並獲天下雜誌「標竿縣市首長獎」，這項榮譽不是他一個人的，而是全體鄉親和縣府、議會、鄉鎮市公所一起打造出的。

他說，苗栗目前仍是全台唯一財政受中央控管的縣市，但大家並未因此氣餒，縣府調度資源協助各項福利措施，像學生免費營養午餐由縣府、鄉鎮市公所各出一半費用，也是全台唯一的作法。

鍾東錦並透露，本屆苗栗縣長選舉他是以無黨籍參選，這次是否還要用無黨籍，讓他一度猶豫，結果她的寶貝女兒打電話「訓了」他一頓，說4年前他爭取國民黨提名參選縣長，全家憂心忡忡，結果也沒爭到提名，這次國民黨要提名他「還有什麼好囉唆，動作要快」，很感謝鄭麗文主席給他機會，看到藍營目前士氣大振，1128大家一定要打一場漂亮的勝仗，如果沒有1128的勝選，就不會有2028的勝利，希望鄉親一定要團結努力，公投要成功，拯救台電。

苗栗縣長鍾東錦今天參加「AI正來電，核能才有電」桃竹竹苗聯合公投造勢，強調桃竹竹苗百餘年前就是共同行政區，大家要團結一致讓桃竹竹苗發光發亮。記者黃羿馨／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天參加「AI正來電，核能才有電」桃竹竹苗聯合公投造勢，強調桃竹竹苗百餘年前就是共同行政區，大家要團結一致讓桃竹竹苗發光發亮。記者黃羿馨／攝影

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