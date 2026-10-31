金門人挺金門人！張國威邀流氓阿德、王晴返鄉開唱 近300人捧場

無黨籍金門縣長候選人張國威今天搭上萬聖節熱潮，在金湖新市里籃球場舉辦「1起挺威哥 金門群星嘉年華」，邀請金門子弟、藝人流氓阿德、王晴返鄉助陣，吸引近300名民眾到場。適逢萬聖節，現場特別準備面具，讓民眾應景搞怪，也讓擔心公開參與活動遭貼上政治標籤的支持者戴上面具同樂，為選舉造勢增添另類創意。

活動在下午2時多登場，雖然天氣炎熱，但民眾仍陸續到場，不少人撐起陽傘防曬，現場旗海飄揚，搭配五顏六色的雨傘，氣氛熱鬧。流氓阿德、王晴返鄉演出，也成為活動焦點。

張國威表示，自己國中畢業後便離開金門赴台打拚，至今30年，深知離鄉背井、在外闖蕩的辛苦，因此特別邀請同樣在外發展的金門藝人返鄉，希望藉由演出傳達「金門人要挺金門人」的理念。他認為，兩人在競爭激烈的演藝圈憑藉才華與努力闖出一片天，是金門的驕傲，家鄉應給予更多支持。

張國威也將活動連結金門政治氛圍，他指出，部分民眾擔心政治立場曝光，對公開參與選舉活動有所顧慮，因此特別準備面具，希望讓大家卸下心理壓力，安心聽歌、看表演。他強調，政治應該讓人民有自由選擇及表達的空間，不應讓恐懼成為參與公共事務的阻礙，並以「用和平的參與向金色恐怖說NO」表達訴求。

談到投入選戰，張國威坦言，每次站上舞台都是新的挑戰，笑稱自己以前連跟陌生人打招呼都會害怕，如今站上選舉舞台仍是「剉咧等」。面對有人稱讚「威哥，你真的很勇敢」，他說，這一路彷彿有神的力量支持，讓他繼續走下去。他也主張縣府應積極扶植金門藝人，增加返鄉演出機會，讓家鄉子弟有更多展現才華的舞台。

無黨籍金門縣長候選人張國威（右）今天在金湖新市里籃球場舉辦「1起挺威哥 金門群星嘉年華」，張國威逐一跟支持者握手致意。記者蔡家蓁／攝影

無黨籍金門縣長候選人張國威今天在金湖新市里籃球場舉辦「1起挺威哥 金門群星嘉年華」，金門子弟、藝人流氓阿德演唱多首膾炙人口的好歌。記者蔡家蓁／攝影

無黨籍金門縣長候選人張國威今天在金湖新市里籃球場舉辦「1起挺威哥 金門群星嘉年華」，藝人王晴（左）下台跟民眾握手時，不少粉絲搶著跟她自拍。記者蔡家蓁／攝影