蘇巧慧與沈伯洋AI廊帶說互相打臉 李四川競辦酸：是在比誰不熟市政？

民進黨台北市長候選人沈伯洋今在電視辯論會中提到，民進黨新北市長候選人蘇巧慧所提AI科技產業廊帶是「跨雙北」，對此，李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，蘇巧慧周一受訪時才指她的AI科技產業廊帶跟雙北AI產業鏈「完全不一樣」，但沈伯洋說蘇巧慧政見是跨雙北、蘇巧慧卻說不是這樣，兩個人不斷互打臉，「是在比誰比較不熟市政？」

吳亮賢指出，對於新北市長候選人李四川、台北市長蔣萬安皆提出「串聯AI高科技產業廊帶」政見規劃，沈伯洋先前質疑「究竟要串聯什麼？」「要廊什麼帶？」沒想到蘇巧慧過兩天立刻高喊：「要打造完整的AI科技產業廊帶」，不僅是直接照抄李四川政見，更是重重打臉沈伯洋。

吳亮賢表示，今日台北市長候選人辯論會中，面對蔣萬安質疑，蘇巧慧同樣提出AI科技產業廊帶、打臉沈伯洋所稱「廊什麼帶」，沈伯洋以蘇巧慧的廊帶是「跨雙北」來辯解，但蘇巧慧26日受訪時卻說，自己跟蔣萬安、李四川提的雙北AI產業鏈「完全不一樣」。簡言之，沈伯洋說蘇巧慧政見是跨雙北、蘇巧慧卻說不是這樣，蘇巧慧才剛打臉完沈伯洋，這次立刻換沈伯洋復仇，回擊蘇巧慧一巴掌。

吳亮賢表示，李四川早已提出「南有巨蛋城，北有科學城」新北發展雙引擎藍圖，包括打造淡海科學城AI產業聚落，讓人才、就業留在新北，並透過興建蘆社大橋、軌道建設及產業政策四箭，打造新北成為台灣最重要的AI科技城市，串聯AI科技產業廊帶：反觀蘇巧慧，不熟市政只能照抄李四川政見，又毫無配套措施，連最緊密戰友沈伯洋都搞不懂蘇巧慧在說什麼，而兩人對市政的極度外行，難怪會不斷互相矛盾，造成「洋流」衝散了「慧聚」。