台北市長首場辯論超激烈 蔣萬安、沈伯洋金句一次看

台北市長選戰首場電視辯論交鋒，今天中午登場。台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋在政見申論、交叉結論與結論，攻防不斷，金句連連。

●台北精神是不甘於平凡，只有更好，沒有最好。台北精神是包容與多元，不管你是什麼年齡、背景職業，都可以在這座城市，快樂做自己。台北精神是不怕嘗試，願意跨出一步，而且做出改變。台北精神，是匯聚每一個溫暖時刻，讓城市綻放光芒。

●台北從來不是因為一個人而變得溫暖，而是因為每一位心中有信念、堅持自己價值的市民，讓這座城市充滿力量。

●身為市長，最大的責任，打造一個舞台，承載每一個市民的夢想，而不是自己站上這個舞台。

●沈委員，你還真的是不了解市政，非常不熟悉，「已讀亂回」。

●對於毒品、放颱風假、教師權益，都是你最近突然很關心的議題，但是你都沒有出席，「因為選舉到了，突然很關心，開始說我希望怎麼做、沒有實際辦法」，你自己本質是立法委員，對於這些議題的會議，你卻連會議都不參加。

●你剛在申論把「三章一Q」講成「三規一章」，請問你是真的關心孩子的營養午餐嗎？連最基本概念都不了解，中央早規定的法案。你是選舉到了，才來關心孩子、才來關心營養午餐？

●面對食安議題，你才是雙重標準，你還好意思今天在辯論會上質疑市府面對食安的態度，你有沒有看看，「你在立法院對毒油的議題，有發表任何言論嗎？」和民進黨政府是怎麼面對食安毒油的問題？蓋牌、掩護、護航，而且不公開。

●昨天立法院三讀通過修法，針對十年內再犯毒駕致死者，最重可以處以死刑，你人在立法院卻沒有參加投票。無論酒駕、毒駕、廢死，你都站在加害者立場，而不是被害者的立場，市民到底要怎麼相信你擔任市長會同理大家？

●當大家講到沈委員，很多人會想到洋流，但是隱藏在背後的沈委員，他的主張常常天馬行空，而且很多華麗辭藻，就連柯文哲市長都不知道沈委員提出的市民大道要縫合到底在說什麼？

●這是一次包裝與本質之間的選擇。沈委員身邊有府院黨包裝、宣傳，一夕之間，他好像成了一個全新的人。這更是一場雙重標準以及表裡如一的選擇。領導者的誠信和一致非常重要。我不會過去明明積極推動大罷免，甚至當出征文化非常橫行的時候，連一句譴責都沒有，現在還能雲淡風輕的說：「喔，我沒有發起，我只是贊成。」

●沈委員這樣的反覆、搖擺與雙標，我不知道如果他真的當了台北市長，台北市會「漂流」到哪裡？

●台北市民要的，不是意識形態掛帥的人，而是能夠永遠把市民的利益放在最前面的人；台北市民要的，不是在台灣製造仇恨、撕裂社會、推動大罷免的人，而是一個能夠讓城市團結一起、大步向前走的人。