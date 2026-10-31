選戰倒數28天藍營集結！鄭麗文挺許淑華 喊出「南投13+1全壘打」

國民黨南投縣黨部今天舉辦創黨132周年黨慶，主席鄭麗文與縣長許淑華、立委游顥、馬文君及地方黨務幹部同台，距離11月28日選舉倒數28天，高喊「南投向前、13+1全壘打」，力拚縣長及13鄉鎮市長選舉全面勝利。

國民黨南投縣黨部今天在心園婚宴會館舉辦黨慶大會，約500名黨員到場。鄭麗文說，南投是國民黨最堅實的政治堡壘，在許淑華優異的施政表現，以及游顥、馬文君兩位立委在中央積極問政、爭取建設預算下，展現強大團結戰力。國民黨未來必須堅守民生價值，與人民站在一起，從南投出發，贏回台灣未來。

鄭麗文指出，台灣發展AI產業需要穩定且充足的電力，但民進黨能源政策造成供電疑慮及電價上漲，衝擊民生物價，呼籲民眾在11月28日核電公投投下同意票，為台灣能源安全及產業發展做出選擇。

許淑華說，年底選戰不只是南投的選舉，更關係國民黨未來在全台灣的發展。目前全國22縣市國民黨提名的縣市長候選人都需要支持，包括台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川等地區選情都相當激烈，呼籲南投黨員發揮人脈，向外縣市親友拉票、催票，爭取全國勝選，為2028年重返中央執政奠定基礎。

縣黨部主委游顥則報告五大行動方案成果，指出南投今年3月就完成13鄉鎮市長候選人提名，是全國最早完成提名的縣市，7月舉辦青年政治幕僚培訓營，並成立新媒體團隊，投入地方選舉數位宣傳及技術支援。此外，也深入各鄉鎮市舉辦數十場黨員座談會，強化基層組織與輔選能量。

游顥表示，選戰進入最後倒數28天，呼籲黨員全力支持許淑華連任，並力挺13位鄉鎮市長候選人，達成「13+1」全壘打目標。