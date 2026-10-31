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影／蕭美琴台中助選何欣純與施志昌 稱何欣純懂雨水和汗水的溫度

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市長候選人何欣純、中市議員候選人施志昌聯合大甲競選總部成立大會，今天下午在大甲區舉行，副總統蕭美琴到場。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純、中市議員候選人施志昌聯合大甲競選總部成立大會，今天下午在大甲區舉行，副總統蕭美琴到場。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純、中市議員候選人施志昌聯合大甲競選總部成立大會，今天下午在大甲區舉行，副總統蕭美琴到場助講表示，在快速發展的同時，台中需要一位好的大家長和台中市民共同的掌握世界的機會，面對世界帶動台中的發展，同時也要接住各式各樣的問題，她說何欣純懂得雨水和汗水的溫度，因為她從基層出生，是最適合的台中市長。

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蕭美琴表示，台中是得天獨厚的地方，幾個月前她在台北台灣的半導體協會舉辦年會，有全世界他們的產業夥伴來到台灣，她問半導體協會的幹部，說除了台積電這個經營的力道，及台灣的技術，跟台灣人骨力打拚以外，你們認為台灣的優勢，在全世界不可取代、別人都做不到的優勢還有什麼？

台下有人喊民主，她說很多國家跟我們一樣有民主，民主很重要，因為只有民主自由的社會，才有真正的創新、創意，才有人民自由去開創、去築夢的機會。但是他說另外一件事，就是台灣有很多的工業區、很多的科學園區，台灣這個島嶼，本身就是一個超大型的工業區啊，這個工業區最中心、最核心的地方在台中。

她說在快速發展的同時，台中需要一位好的大家長，跟台中市民共同的掌握世界的機會，面對世界帶動台中的發展，同時也要接住各式各樣的問題。

她肯定何欣純一直非常上進，她對基層開始做起，從助理到議員到立法委員，對基層的疑難雜症都很了解。她說何欣純每天跟大家生活在一起，她懂的雨水的溫度，也懂的汗水的溫度，因為她從基層出身，我們未來的台中市長，希望她能理解大家的問題，面對大家的問題，接住大家的問題。在我們掌握世界的機會的同時，我們需要一位願意承擔、解決市政的市長，這就是我們共同認識的何欣純。蕭美琴說有好的市長，未來的議會少不了在大甲鄉親依賴裁培的施志昌。

施志昌表示，他感謝8年來鄉親支持，但台中市府對甲安埔地區沒有重大建設，此區一直被邊緣化，海線雙軌高架化他在議會講不停，結果仍無進度，他請大家要選對市長，讓甲安埔區可以有改變，市長選何欣純；他說現在的台中市長盧秀燕竟到台北市，當市長候選人蔣萬安競選總部的主委，他說台中市被放生了嗎？他也提出自己參選政見，包括照顧幼兒和長者福利。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌表示，他接當團總召就要認真協調預算，但民進黨是少數，總預算沒過，政黨競爭不能拿人民幸福賭注，他說政治權利行使不能超過，如果超過人民會用選票教訓；台中海線進步慢，要大步向前，海線雙軌中央和地方都要付，施志昌向台中市府爭取8年經費至今沒有下文，他請大家這次支持選市長何欣純、市議員施志昌。

何欣純表示，這次一定要讓施志昌當選連任，也要讓她當選，她是海線媳婦回到海線感到很溫暖，首投族也希望台中市有新的市長，她請大家幫忙拉票，首投族回家鄉為我們的城市投下堅定的一票。

民進黨台中市長候選人何欣純、中市議員候選人施志昌聯合大甲競選總部成立大會，今天下午在大甲區舉行。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純、中市議員候選人施志昌聯合大甲競選總部成立大會，今天下午在大甲區舉行。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純、中市議員候選人施志昌聯合大甲競選總部成立大會，今天下午在大甲區舉行，副總統蕭美琴到場。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純、中市議員候選人施志昌聯合大甲競選總部成立大會，今天下午在大甲區舉行，副總統蕭美琴到場。記者游振昇／攝影

何欣純 蕭美琴 2026九合一選舉 台中市選舉 施志昌

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