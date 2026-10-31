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讚上官秋燕服務熱心、林禹佑醫藥專業護兒少 楊文科站台不忘「催婚」
國民黨新竹縣黨部主委楊文科、縣長今連跑竹東、竹北兩場輔選，力挺議員候選人上官秋燕、林禹佑，分打「基層服務」與「醫藥專業」牌，並推薦縣長候選人徐欣瑩、竹北市長候選人吳旭智兩名理工博士，盼縣府、公所與議會「人才接棒」，延續新竹建設。
楊文科今天先到上官秋燕競選總部成立大會。他表示，上官秋燕長期投入地方公共事務，熟悉竹東、五峰民情與需求，對基層服務始終保持熱忱，是地方發展不可或缺的力量。
楊文科說，民意代表不能只有選舉時才出現，平時就要站在第一線，把鄉親的事當成自己的事。竹東、五峰在交通、教育與公共服務上各有不同需求，除了縣府投入，也需要熟悉地方的民代協調、爭取資源，才能讓政策真正落地。
隨後楊文科轉往竹北東區議員候選人林禹佑競總成立大會，主打林的醫藥專業。楊文科表示，林禹佑擁有臺北醫學大學臨床藥學碩士學歷，關心兒童、青少年醫療及高齡照顧，願意將專業投入公共事務，正是地方需要的年輕力量。
他指出，新竹縣人口持續成長，加上高齡化趨勢，從兒少健康、醫療資源到長者照顧，都需要更多專業人才加入政策討論。他還笑說，林禹佑「有專業、有想法，也很有愛心」，唯一讓他掛心的是還沒結婚，希望林除了拚公共服務，也能早日找到人生伴侶，引起台下笑聲。
楊文科也趁輔選場合替縣長候選人徐欣瑩、竹北市長候選人吳旭智拉票，強調兩人都有理工博士背景，面對AI、半導體快速發展及人口成長帶來的治理挑戰，更需要專業規畫、跨域整合與執行力。
「新竹縣的建設是一棒接一棒，不能因為選舉就停下腳步。」楊文科表示，未來交通、教育、社福及產業發展，都需要縣府、公所與議會合作；他也再提能源議題，指新竹是高科技產業重鎮，AI、半導體高度仰賴穩定電力，呼籲中央提出兼顧能源安全、經濟發展及環境永續的長遠規畫。
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