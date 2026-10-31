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讚上官秋燕服務熱心、林禹佑醫藥專業護兒少 楊文科站台不忘「催婚」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣黨部主委楊文科今出席竹北東區縣議員候選人林禹佑競選總部成立大會，肯定其醫藥專業及關懷兒少、高齡照顧議題的投入。圖／國民黨新竹縣黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科今出席竹北東區縣議員候選人林禹佑競選總部成立大會，肯定其醫藥專業及關懷兒少、高齡照顧議題的投入。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科、縣長今連跑竹東、竹北兩場輔選，力挺議員候選人上官秋燕、林禹佑，分打「基層服務」與「醫藥專業」牌，並推薦縣長候選人徐欣瑩、竹北市長候選人吳旭智兩名理工博士，盼縣府、公所與議會「人才接棒」，延續新竹建設。

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楊文科今天先到上官秋燕競選總部成立大會。他表示，上官秋燕長期投入地方公共事務，熟悉竹東、五峰民情與需求，對基層服務始終保持熱忱，是地方發展不可或缺的力量。

楊文科說，民意代表不能只有選舉時才出現，平時就要站在第一線，把鄉親的事當成自己的事。竹東、五峰在交通、教育與公共服務上各有不同需求，除了縣府投入，也需要熟悉地方的民代協調、爭取資源，才能讓政策真正落地。

隨後楊文科轉往竹北東區議員候選人林禹佑競總成立大會，主打林的醫藥專業。楊文科表示，林禹佑擁有臺北醫學大學臨床藥學碩士學歷，關心兒童、青少年醫療及高齡照顧，願意將專業投入公共事務，正是地方需要的年輕力量。

他指出，新竹縣人口持續成長，加上高齡化趨勢，從兒少健康、醫療資源到長者照顧，都需要更多專業人才加入政策討論。他還笑說，林禹佑「有專業、有想法，也很有愛心」，唯一讓他掛心的是還沒結婚，希望林除了拚公共服務，也能早日找到人生伴侶，引起台下笑聲。

楊文科也趁輔選場合替縣長候選人徐欣瑩、竹北市長候選人吳旭智拉票，強調兩人都有理工博士背景，面對AI、半導體快速發展及人口成長帶來的治理挑戰，更需要專業規畫、跨域整合與執行力。

「新竹縣的建設是一棒接一棒，不能因為選舉就停下腳步。」楊文科表示，未來交通、教育、社福及產業發展，都需要縣府、公所與議會合作；他也再提能源議題，指新竹是高科技產業重鎮，AI、半導體高度仰賴穩定電力，呼籲中央提出兼顧能源安全、經濟發展及環境永續的長遠規畫。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科今出席縣議員候選人上官秋燕競選總部成立大會。圖／國民黨新竹縣黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科今出席縣議員候選人上官秋燕競選總部成立大會。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科今出席竹北東區縣議員候選人林禹佑競選總部成立大會，肯定其醫藥專業及關懷兒少、高齡照顧議題的投入。圖／國民黨新竹縣黨部提供
國民黨新竹縣黨部主委楊文科今出席竹北東區縣議員候選人林禹佑競選總部成立大會，肯定其醫藥專業及關懷兒少、高齡照顧議題的投入。圖／國民黨新竹縣黨部提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉 楊文科 議員

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