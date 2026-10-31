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影／賴總統今助選不穿西裝改穿白袍！合體陳時中、温世政拚南投選戰

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
賴清德總統（中）、行政院政務委員陳時中（右）與民進黨南投縣長候選人温世政（左）今穿上白袍合體，為南投選戰增添話題。記者江良誠／攝影
賴清德總統（中）、行政院政務委員陳時中（右）與民進黨南投縣長候選人温世政（左）今穿上白袍合體，為南投選戰增添話題。記者江良誠／攝影

民進黨南投縣長候選人温世政今晚在南投縣體育場舉行聯合競選總部成立大會，賴清德總統親自站台，與温世政、政務委員陳時中穿上醫師袍同台，強調從醫療專業投入公共服務的理念。賴清德並公布中央今年挹注南投經費已超過300億元，盼鄉親給民進黨機會，讓温世政運用中央資源改善地方建設。

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賴清德致詞表示，民進黨雖然在南投仍有努力空間，但對南投鄉親的感謝從未減少，從蔡英文總統到他任內，中央都持續支持南投。他指出，馬英九總統任期最後一年，中央給南投的經費約165億元，他去年增加至279億元，今年又比去年增加23億元，已超過300億元。

賴清德強調，中央支持地方不分黨派，但中央願意給資源是一回事，地方首長能否善用經費又是另一回事。他認為，南投需要一位有能力整合中央資源、為地方爭取建設的縣長，因此力挺温世政，希望讓南投有新的發展。

賴清德大力推薦温世政的醫師背景，他說，温世政過去在新北市行醫，卻始終心繫故鄉南投，願意放下原本的工作與生活返鄉服務，並傾聽地方聲音、解決民眾問題。他自己也是從醫療工作投入公共服務，與温世政有相似經歷，希望透過延攬新世代人才，為地方帶來不同發展方向。

在醫療政策方面，賴清德提到，中央從蔡英文任內推動長照2.0，現在持續朝長照3.0邁進，温世政也提出長者照顧及醫療服務構想，包括打造8公里健康服務圈、8分鐘緊急救護圈，希望改善南投偏鄉醫療資源不足及長者就醫不便問題。

賴清德也談到教育及育兒政策，指出中央已推動公私立高中職免學費、大學生補助等措施，並提出兒童成長支持構想，減輕家庭養育負擔。他表示，不論孩子出生在什麼樣的家庭，只要願意接受教育，政府就應該提供支持，讓年輕世代有更多發展機會。

對於南投產業發展，賴清德指出，南投擁有好山好水，茶葉、咖啡、茭白筍及玫瑰花等農產品品質優良，但地方產業及農民收入仍有進步空間。交通建設不足、產業發展不夠，是南投面臨的問題，温世政提出推動捷運、串聯台中捷運，打造約30分鐘生活圈，並規畫彰化、南投觀光鐵路，希望帶動觀光與農業發展，創造青年返鄉機會。

賴清德呼籲鄉親支持温世政，也要支持民進黨提名的南投市長及縣議員候選人，強調縣長選舉之外，基層地方團隊同樣重要，希望大家一起努力，為南投尋求新的發展。

賴清德總統（中）今穿上醫師白袍，感謝温世政（左）響應他的號召，放下牙醫事業，返鄉回南投參選縣長。記者江良誠／攝影
賴清德總統（中）今穿上醫師白袍，感謝温世政（左）響應他的號召，放下牙醫事業，返鄉回南投參選縣長。記者江良誠／攝影

賴清德總統（中）、行政院政務委員陳時中（右）與民進黨南投縣長候選人温世政（左）今穿上白袍合體，為南投選戰增添話題。記者江良誠／攝影
賴清德總統（中）、行政院政務委員陳時中（右）與民進黨南投縣長候選人温世政（左）今穿上白袍合體，為南投選戰增添話題。記者江良誠／攝影

温世政 陳時中 賴清德 2026九合一選舉 南投縣選舉 西裝

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