洋流號前進中正萬華！沈伯洋扮動漫角色掃街 喊話「我們只有現在」拚到底

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天行程滿檔，中午辯論完趕去參加同志遊行後，晚上又到中正、萬華舉辦大洋流車掃，更裝扮成動漫角色欣梅爾，而沈也針對洋流號再度升級加裝燈條，讓民眾可以與他更多互動，他也表示目前精神、體力都非常好，選舉進入倒數「我們只有現在」要拚到底。

中正萬華大洋流車掃從古亭南天宮出發到龍山寺，不少支持者早早抵達各個加油點為沈伯洋加油，而沿途也有民眾揮舞旗子為沈伯洋加油打氣，也有零星民眾跟在車隊後方，警方不斷按喇叭提醒民眾前進，而上次有出現路跑團也現身，跟著沈伯洋車隊繞行行政區。

沈伯洋今天有別於過去穿著海洋風西裝外套，響映萬聖節他也裝扮成勇者欣梅爾，除認為是勇氣象徵，「這樣也比較帥」，而今天除了晚上大洋流活動外，沈今天行程滿檔上午辯論下午也去同志大遊行，媒體詢問身體是否撐得住，沈表示，精神非常好體力也充足，且選舉進入倒數，無論如何就是要拚到底，就像「灌籃高手」講的我們就只有現在。

而沈伯洋「洋流號」戰車也被發現裝設燈條，也有不同的彩虹飄帶，沈伯洋說，上次玻璃被大家反映從外面往裡面看看不清楚，所以用加裝燈條讓車子經過時，也可以更清楚看到他在車上的表情，更預告掃街會有小彩蛋。