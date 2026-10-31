聽新聞
0:00 / 0:00

台東市長選戰升溫！藍營陳銘風競總湧2500人 綠營翁聖惠端四大政見

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東市長候選人陳銘風（右）今天舉行競選總部成立大會，縣長饒慶鈴送上象徵包中的包子與粽子，預祝順利當選連任。圖／陳銘風競辦提供
國民黨台東市長候選人陳銘風（右）今天舉行競選總部成立大會，縣長饒慶鈴送上象徵包中的包子與粽子，預祝順利當選連任。圖／陳銘風競辦提供

台東市長選戰逐漸升溫，尋求連任的國民黨候選人陳銘風競選總部成立大會今天下午登場，主辦單位估計湧入超過2500名支持者，縣長饒慶鈴、議長吳秀華及立委黃建賓到場力挺；民進黨候選人翁聖惠的競選總部暨後援會成立大會日前也吸引上千名支持者參與，近期持續走訪大街小巷，並提出四大政見，雙方陸續展開組織動員與政策訴求。

2026九合一選舉

陳銘風競總成立大會現場旗海飄揚，支持者揮舞國旗、熱情揮手，在饒慶鈴、吳秀華及黃建賓陪同下，高喊「2號銘風，幸福成功」，台上台下凍蒜聲相互呼應。陳銘風在競選團隊及青年團陪同下進場，沿途與支持者握手致意，現場氣氛熱烈。

陳銘風致詞時表示，過去與市公所團隊持續推動城市建設及市政發展，涵蓋道路改善、排水整治、公共空間更新、社會福利、原住民族文化、體育推廣、觀光及青年創業等，希望每項施政都能回應市民需求。他並列舉公園改造、雲南路拓寬、太平溪左岸光廊，以及新園大排清淤、湧泉運動公園活化和易淹水路段改善等成果。

談到未來四年，陳銘風提出以「改變持續、幸福前進」為主軸，規劃推動「十二亮點2.0」及「六大公共空間升級」，並強調將秉持「市民第一、服務至上、效率優先、清廉透明」理念，延續既有施政成果，持續爭取建設與發展機會。

民進黨候選人翁聖惠的競選總部暨後援會成立大會日前在享溫馨舉行，現場同樣吸引上千名支持者到場。她近日與競選團隊持續走訪地方、拜訪市民，並提出四大施政方向，主張台東要變好，經濟、建設、照顧及文化都要一起拚。

翁聖惠提出，經濟方面要留住觀光人潮、帶動在地生意；建設方面著重道路安全及生活便利；照顧方面希望守護長輩、支持家庭；文化方面則強調傳承地方特色，讓台東被更多人看見。

隨著選戰逐步展開，陳銘風以任內施政成果及未來建設規畫爭取連任支持，翁聖惠則提出四大政見，爭取市民認同，兩位候選人接下來的政策細節及地方行程，也將成為台東市長選戰關注焦點。

民進黨台東市長候選人翁聖惠，近期持續走訪地方，並提出經濟、建設、照顧及文化四大政見，爭取市民認同。圖／翁聖惠競辦提供
民進黨台東市長候選人翁聖惠，近期持續走訪地方，並提出經濟、建設、照顧及文化四大政見，爭取市民認同。圖／翁聖惠競辦提供

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宜蘭市長選戰…蕭美琴任韓瑩榮譽主委 陳美玲明成立競選總部

高雄市長辯論 柯賴誰能突破同溫層？

王鴻薇、董智森助選張啓楷喊普發2萬元 黃敏惠喊市政接棒　

水里選戰打出縣府牌！許淑華陪詹淵州掃市場 喊話縣鄉聯手拚建設

相關新聞

台北市長首場辯論超激烈 蔣萬安、沈伯洋金句一次看

台北市長選戰首場電視辯論交鋒，今天中午登場。台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋在政見申論、交叉結論與結論，攻防不斷，金句連連。

台北市長辯論／對比當年陳水扁 學者指沈伯洋說服力大減：神情垮掉卻要給市民希望

台北市長選舉首場電視辯論今日登場，台北市長蔣萬安交鋒民進黨台北市長候選人沈伯洋。學者表示，沈伯洋的溫暖親切形象在辯論中消失，結辯時更是「臉都垮了」，令說服力大減，且沈欠缺行政經驗與法規熟悉度，更顯挑戰者弱勢。

蔣萬安辯論會送上大感謝 柯文哲：從沒想過、辯論和自己預期差不多

台北市長候選人電視辯論會今天登場，現任市長、國民黨候選人蔣萬安結辯階段感謝歷任市長，特別強調前任市長柯文哲的貢獻。柯今晚被問及此事，坦言從沒想過後來者會怎麼感謝，市政就是一棒接一棒，做自己該做的工作；對於整場辯論，他則認為「和自己預期差不多」。

佀廣洋被控涉賄12萬元交保 母親萬美玲首發聲「不向黑暗勢力低頭」

國民黨立委萬美玲之子、無黨籍桃園區市議員候選人佀廣洋日前被控涉嫌賄選，檢方訊後諭知12萬元交保。佀交保後發聲明喊冤認為是遭惡意檢舉，相信司法會還他清白；萬美玲今晚也透過Line官方帳號發文，首度發聲表示得知廣洋被檢調帶走非常錯愕與擔心，選戰倒數，面對惡意檢舉與攻擊，廣洋一定會捍衛自己的清白，絕不向黑暗勢力低頭。

台灣最強辯論高手是誰？網一片倒點名「政壇戰神」 直呼臨場反應很厲害

台北市長首場電視辯論今天中午登場，台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋砲火猛烈，兩人的表現也備受關注。對此，一名PTT鄉民詢問「台灣最強辯論高手是誰？」意外引起許多網友討論。

蔡易餘攻嘉義山區農業部長「背書」！吳敦義夫人高雄輔選黃裕庭 喊話選民支持「男版」

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘昨成立中埔、番路聯合競選總部，獲「換帖兄弟」議長張明達力挺，農業部長陳駿季「背書」。國民黨高雄市議員候選人黃裕庭則獲前副總統吳敦義夫人蔡令怡站台，吳家與黃家卅六年前結緣，化作跨越兩代的溫情支持，傳為佳話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。