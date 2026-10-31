台東市長選戰升溫！藍營陳銘風競總湧2500人 綠營翁聖惠端四大政見

台東市長選戰逐漸升溫，尋求連任的國民黨候選人陳銘風競選總部成立大會今天下午登場，主辦單位估計湧入超過2500名支持者，縣長饒慶鈴、議長吳秀華及立委黃建賓到場力挺；民進黨候選人翁聖惠的競選總部暨後援會成立大會日前也吸引上千名支持者參與，近期持續走訪大街小巷，並提出四大政見，雙方陸續展開組織動員與政策訴求。

陳銘風競總成立大會現場旗海飄揚，支持者揮舞國旗、熱情揮手，在饒慶鈴、吳秀華及黃建賓陪同下，高喊「2號銘風，幸福成功」，台上台下凍蒜聲相互呼應。陳銘風在競選團隊及青年團陪同下進場，沿途與支持者握手致意，現場氣氛熱烈。

陳銘風致詞時表示，過去與市公所團隊持續推動城市建設及市政發展，涵蓋道路改善、排水整治、公共空間更新、社會福利、原住民族文化、體育推廣、觀光及青年創業等，希望每項施政都能回應市民需求。他並列舉公園改造、雲南路拓寬、太平溪左岸光廊，以及新園大排清淤、湧泉運動公園活化和易淹水路段改善等成果。

談到未來四年，陳銘風提出以「改變持續、幸福前進」為主軸，規劃推動「十二亮點2.0」及「六大公共空間升級」，並強調將秉持「市民第一、服務至上、效率優先、清廉透明」理念，延續既有施政成果，持續爭取建設與發展機會。

民進黨候選人翁聖惠的競選總部暨後援會成立大會日前在享溫馨舉行，現場同樣吸引上千名支持者到場。她近日與競選團隊持續走訪地方、拜訪市民，並提出四大施政方向，主張台東要變好，經濟、建設、照顧及文化都要一起拚。

翁聖惠提出，經濟方面要留住觀光人潮、帶動在地生意；建設方面著重道路安全及生活便利；照顧方面希望守護長輩、支持家庭；文化方面則強調傳承地方特色，讓台東被更多人看見。

隨著選戰逐步展開，陳銘風以任內施政成果及未來建設規畫爭取連任支持，翁聖惠則提出四大政見，爭取市民認同，兩位候選人接下來的政策細節及地方行程，也將成為台東市長選戰關注焦點。