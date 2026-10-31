鄭朝方前機要揭離職內幕 父心痛：原來兒子被這麼霸凌

曾任綠黨召集人、民進黨立法院黨團幕僚的無黨籍竹北市民代表候選人陳冠宇，今發文聲援竹北市公所前機要秘書張益豪爆料鄭朝方家族介入市政、遭霸凌，最終選擇離職；張益豪父親也心痛留言：「原來我的兒子是這麼的被霸凌」，稱直到兒子公開爆料，夫妻倆才知道他當年離職原因。

張益豪近日因地方流傳其涉嫌貪汙、遭迫離職等傳聞，在臉書發表聲明駁斥，並揭露當年離開竹北市公所原因。他也接受「美麗島電子報」董事長吳子嘉專訪，指控鄭朝方家族疑似介入竹北市政、自己遭到霸凌施壓，以及多起標案仍待大眾檢驗等。

陳冠宇今天在臉書以「遠離家族干政、恐嚇，願新竹縣的父母遠離擔憂跟恐懼」為題發文聲援。他表示，張益豪的指控相當具體，也出示LINE對話紀錄，但鄭朝方團隊面對相關指控，僅回應「竹北公所行政程序作業均依法規，其他不回應」。

陳冠宇認為，這樣的說法並未直接回應是否存在家族干政問題。他並批評，若由體制外人士介入市政，最後卻由公務體系內的人員簽字、承擔可能的法律責任，對第一線工作人員並不公平。

不過，相較於政治攻防，陳冠宇表示，他更在意張益豪父親在相關貼文下的一則留言。張父表示：「原來我兒子是這麼的被霸凌，謝謝你的發聲，不然益豪什麼事都不講，我們夫妻都不知道為什麼要離職，原來是受了那麼多的壓力。」

陳冠宇說，看到這段話相當難過，許多子女在外工作遇到辛酸，面對父母一句「你過得還好嗎？」往往怕家人操心，只回答「沒事啦，我過得很好」，如今張益豪選擇公開過往遭遇，父母才知道兒子當年承受的壓力。

陳冠宇並質疑，無論是公務員或約聘僱人員，若工作環境存在體制外人士介入、恐嚇或要求「背鍋」等情形，是否是健康的職場環境，並呼籲選民拒絕恐嚇、霸凌及家族干政。

針對張益豪先前指控，鄭朝方陣營表示，竹北市公所行政程序作業均依法規辦理，其他不予回應。