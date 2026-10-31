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鄭朝方前機要揭離職內幕 父心痛：原來兒子被這麼霸凌

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣候選人鄭朝方。聯合報系資料照
民進黨新竹縣候選人鄭朝方。聯合報系資料照

曾任綠黨召集人、民進黨立法院黨團幕僚的無黨籍竹北市民代表候選人陳冠宇，今發文聲援竹北市公所前機要秘書張益豪爆料鄭朝方家族介入市政、遭霸凌，最終選擇離職；張益豪父親也心痛留言：「原來我的兒子是這麼的被霸凌」，稱直到兒子公開爆料，夫妻倆才知道他當年離職原因。

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張益豪近日因地方流傳其涉嫌貪汙、遭迫離職等傳聞，在臉書發表聲明駁斥，並揭露當年離開竹北市公所原因。他也接受「美麗島電子報」董事長吳子嘉專訪，指控鄭朝方家族疑似介入竹北市政、自己遭到霸凌施壓，以及多起標案仍待大眾檢驗等。

陳冠宇今天在臉書以「遠離家族干政、恐嚇，願新竹縣的父母遠離擔憂跟恐懼」為題發文聲援。他表示，張益豪的指控相當具體，也出示LINE對話紀錄，但鄭朝方團隊面對相關指控，僅回應「竹北公所行政程序作業均依法規，其他不回應」。

陳冠宇認為，這樣的說法並未直接回應是否存在家族干政問題。他並批評，若由體制外人士介入市政，最後卻由公務體系內的人員簽字、承擔可能的法律責任，對第一線工作人員並不公平。

不過，相較於政治攻防，陳冠宇表示，他更在意張益豪父親在相關貼文下的一則留言。張父表示：「原來我兒子是這麼的被霸凌，謝謝你的發聲，不然益豪什麼事都不講，我們夫妻都不知道為什麼要離職，原來是受了那麼多的壓力。」

陳冠宇說，看到這段話相當難過，許多子女在外工作遇到辛酸，面對父母一句「你過得還好嗎？」往往怕家人操心，只回答「沒事啦，我過得很好」，如今張益豪選擇公開過往遭遇，父母才知道兒子當年承受的壓力。

陳冠宇並質疑，無論是公務員或約聘僱人員，若工作環境存在體制外人士介入、恐嚇或要求「背鍋」等情形，是否是健康的職場環境，並呼籲選民拒絕恐嚇、霸凌及家族干政。

針對張益豪先前指控，鄭朝方陣營表示，竹北市公所行政程序作業均依法規辦理，其他不予回應。

陳冠宇今發文聲援竹北市公所前機要秘書張益豪爆料鄭朝方家族介入市政、遭霸凌；張益豪父親也心痛留言：「原來我的兒子是這麼的被霸凌」圖／取自陳冠宇臉書
陳冠宇今發文聲援竹北市公所前機要秘書張益豪爆料鄭朝方家族介入市政、遭霸凌；張益豪父親也心痛留言：「原來我的兒子是這麼的被霸凌」圖／取自陳冠宇臉書

鄭朝方 霸凌 陳冠宇 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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