台北市長辯論／羅智強讚蔣萬安自信壓制 批沈伯洋心虛想藉第二場翻盤

台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋之間首場電視辯論落幕，國民黨立委羅智強點評，他表示，蔣萬安嫻熟市政、自信滿滿，開場直切政績且反殺精準，表現超乎預期。反觀沈伯洋政策空泛，出現「廢話體」，對市政陌生且信心受挫，連能提早準備的媒體提問都答不出實質內容。

羅智強說，蔣萬安這次表現，相信看過的人有同樣感覺，超乎預期、非常精彩。蔣自信滿滿，沈伯洋提出批評等，蔣能憑藉豐富市政經驗，直接點出錯誤或沈沒有思考到的地方。幾波攻防下來，明顯可見沈的信心受挫，蔣在自信心上勝過沈。

羅智強說，市政嫻熟度是蔣萬安的專長。蔣一開始申論，走的就是跟沈伯洋不一樣的路線，沈從出生講到出國、回台北，大概留2分鐘才講市政，沈可能忘掉這是台北市長辯論。蔣則是一開始就單刀直入，切入所有的政績，如數家珍，這就是對市政的嫻熟，市政上壓過沈。

羅智強指出，蔣萬安面對沈伯洋提出問題，也能瞬間反殺，這也是因為蔣熟悉市政，比如沈質疑「班班有鮮乳」，蔣馬上反殺：行政院長卓榮泰停掉「班班有鮮乳」，卓揆停掉時，沈也沒講話，沒為台北市兒童請命，現在卻怪延續政策的市長，即成功反殺。

羅智強接著點評沈伯洋，沈維持空泛論述，沈講單口相聲時檢驗不到，但市政辯論呈現雙方相互攻防時，沈的短板就出現，例如沈提「陪伴都更」，很多人不清楚什麼是陪伴都更，還跟大家講，都更最需要的就是動工跟完工，出現大家非常熟悉的「廢話體」。廢話體在網路上片段截取時，可以閃過很多檢驗，放在辯論台上就會發現對市政的陌生，成為短板。

羅智強表示，沈伯洋信心不足，沈提希望有第二場辯論，解讀上就是覺得自己辯論不好，才會想要加第二場，藉第二場翻盤。但沈忘了，沈在喊辯論時，是曹興誠叫沈不要辯論，沈才不喊了。

羅智強並強調，對於辯論採開放態度，一直在等包括「自由時報」等媒體邀約第二次辯論，至今沒有給協商日期，已經拖了2周，沈伯洋要不要先問問曹興誠讓不讓辯論？沈的表現跟預想沒有差太多。

羅智強說，他唯一感到驚訝的地方是沈伯洋的空泛、跳脫跟立場上的不穩定，辯論攻防都是即時提出，沈可能反應力不夠，情有可原，不熟悉市政，沈無法瞬間反應很多即時攻防，但在媒體提問階段就令人訝異，媒體提問是兩天前就把題目給雙方，可以充分準備，結果媒體提問的部分依然空泛、心虛，答不出實質內容，沈要嘛不用功，要嘛真的對市政陌生。

針對沈伯洋競選總幹事吳思瑤批蔣萬安一直偷看稿，羅智強說，稿子本就是參考用，沈伯洋也會參考稿子，通常是到最後，對內容已經舉白旗投降，才去算看稿次數。