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才爆料鄭朝方家族伸黑手…前機要突發不自殺聲明 徐欣瑩聲援

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方市公所前機要秘書張益豪。圖／取自張益豪臉書
民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方市公所前機要秘書張益豪。圖／取自張益豪臉書

民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方市公所前機要秘書張益豪昨上專訪質疑鄭家干政及竹北標案及遭霸凌後，昨深夜突發「不自殺聲明」，稱近期不少友人提醒注意安全。國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩也聲援，呼籲治安機關務必保護其人身安全。

2026九合一選舉

張益豪今年投入竹北市民代表選舉，2018年起擔任鄭朝方隨行秘書，之後進入竹北市公所擔任機要秘書。他離職後昨日接受「美麗島電子報」董事長吳子嘉專訪，直指鄭朝方家人介入市政，並針對竹北建設標案提出多項質疑。

張益豪昨天深夜突發聲明表示，近日許多關心他的朋友透過訊息、電話提醒他注意人身安全，「可見大家都很恐懼鄭家勢力」，因此決定公開發出不自殺聲明；為避免遭有心人士抹黑，也同步發出乾淨選風聲明，若有人身安全疑慮，也會尋求警方保護。

張益豪在影片聲明中表示，自己樂觀開朗、身體健康，沒有使其困擾的慢性病或心理疾病，「絕不可能做出看似自殺之行為」，並逐一列出不酗酒、不吸毒，不會前往開放性水域、無救生員泳池、危險密閉空間、無安全護欄高處及施工地點等，也強調平時會注意行車、交通、用電、瓦斯及火源安全，避免與不明人士發生衝突。

張益豪也強調堅持乾淨選舉，在所有選舉中絕不買票，也不拿任何不該拿的好處或招待，希望有真正公平、乾淨的投票環境；若遇到賄選或違法亂紀情事，絕不姑息，將直接檢舉。

徐欣瑩也聲援張益豪，強調公務員是國家治理基石，不能容忍公務員遭羞辱迫害，也不容許家人干政。對於外界關注的竹北市公所標案爭議，她呼籲司法單位秉持公正、客觀、不分黨派原則，盡速查明真相，給社會清楚交代。

徐欣瑩表示，司法不應有藍綠、政黨之分，更不能淪為政治鬥爭工具，若對不同政治立場、黨派人物採取雙重標準，只會加深外界對司法的質疑；對於挺身揭發弊端的相關人士，她也呼籲治安機關務必保護其人身安全。

民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方市公所前機要秘書張益豪昨上專訪質疑鄭家干政及竹北標案及遭霸凌後，昨深夜突發「不自殺聲明」。圖／取自張益豪臉書
民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方市公所前機要秘書張益豪昨上專訪質疑鄭家干政及竹北標案及遭霸凌後，昨深夜突發「不自殺聲明」。圖／取自張益豪臉書

鄭朝方 徐欣瑩 吹哨 2026九合一選舉 新竹縣選舉 吳子嘉 美麗島電子報 霸凌

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