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民眾黨花蓮議員選戰內鬨 傅國淵、江躍辰遭開除黨籍喊「感謝上帝」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
傅國淵是民眾黨在花蓮唯一的縣議員，以無黨爭取連任，遭黨紀開鍘，他說「感謝上帝」。聯合報系資料照
傅國淵是民眾黨在花蓮唯一的縣議員，以無黨爭取連任，遭黨紀開鍘，他說「感謝上帝」。聯合報系資料照

台灣民眾黨提名蔡翼陽參選花蓮第一選區議員，面臨黨籍現任議員傅國淵及醫師江躍辰夾擊，民眾黨縣黨部今天宣布開除兩人黨籍。傅國淵說，他不認同民眾黨硬要提名市長人選的作法，遭處分要「感謝上帝」；江躍辰表示會秉持行醫不分黨派顏色的作法，繼續爭取選民支持。

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民眾黨花蓮縣黨部今天表示，黨中評會已公告，傅國淵及江躍辰因違反「台灣民眾黨紀律評議裁決準則」第11條違紀參選，及第15條違紀助選等規定，開除黨籍。縣黨部強調，花蓮縣議員第一選區（花蓮市）唯一提名、支持的候選人就是蔡翼陽。

傅國淵是民眾黨在花蓮唯一一席議員，以無黨籍身分參選連任，已表態支持無黨籍國民黨縣長候選人魏嘉賢、國民黨花蓮市長魏嘉彥三兄弟。今天受訪時透露和民眾黨分道揚鑣的原因，是不贊成黨硬要推花蓮市長人選。

他表示，當時黨主席黃國昌告訴他要推花蓮市長候選人「試水溫」，他與魏家三兄弟都很好，也認為魏嘉彥做得不錯，地方藍白和諧，勸黨中央不要硬幹，成為他被開除黨籍的最大原因。

傅說，他和江躍辰4年來盡心盡力為民眾黨付出，用心經營打下基礎。但黨部辦理登記並未通知他，「把我放棄掉了」，且江躍辰是好人，為什麼連江都被開除？遭黨紀開鍘只能說「感謝上帝」，未來繼續和民眾站在一起。

江躍辰表示，當初認同柯文哲理念，支持柯選總統才加入民眾黨，發現黨內人才濟濟，傅國淵也做得很好，因此這次參選不計名利，只想以一己之力為民眾黨開拓選票，並未爭取黨內提名，現在回到無黨身分，自己樂觀看待。

江躍辰是花蓮知名的耳鼻喉科醫師，也曾任花蓮縣政府文化局長。他說，「醫者仁心」本來就是不分顏色、不分黨派對待每個病人，若能以無黨籍順利當選，也會擺脫政黨包袱，用開放的心態為縣民服務。

江躍辰參選花蓮市選區縣議員，遭民眾黨開除黨籍，他說，未來若能順利當選，會不分黨派為民眾服務。圖／江躍辰提供
江躍辰參選花蓮市選區縣議員，遭民眾黨開除黨籍，他說，未來若能順利當選，會不分黨派為民眾服務。圖／江躍辰提供

傅國淵 上帝 2026九合一選舉 花蓮縣選舉 民眾黨

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