評高雄市長電視辯論 陳其邁：不對焦、像吐槽大會

高雄市長選戰首場電視辯論昨晚火花四射，藍綠候選人柯志恩、賴瑞隆唇槍舌戰，市長陳其邁今表示兩人辯論不太對焦，指賴瑞隆是在講給市民聽、柯志恩是在講給對手聽，還對辯論場出現人身攻擊或貼標籤直搖頭，認為辯論不該淪為「吐槽大會」。

陳其邁今天出席小港運動中心開幕儀式，受訪時賴瑞隆就站在一旁，媒體追問對辯論的看法，他先是笑問「真要我評論？」還說如果他加入，三個人一起辯論，應該更有趣。

陳其邁表示，柯志恩給人老師喜歡說理、愛打分數的印象，口才相當伶俐，昨晚彷彿重返立法院質詢台，但大多數時間都在批評對手。

陳其邁說，賴瑞隆表現跟他預期差不多，政見講比較多，從產業轉型、社福、教育到長輩照顧及重大建設，內容踏實，兩人論述方向不同，所以不太對焦。

對於昨晚激烈攻防財劃法，陳其邁指雙方各說各話，賴瑞隆質疑高雄增加財源最少，柯志恩卻回應「有增加」，希望接下來政見發表會能更聚焦，他也認為不要再有人身攻擊或貼標籤，讓辯論變成「吐槽大會」，尤其「新潮流寶寶」這類負面攻擊字眼不好。

他強調，市民期待的是候選人清楚說明要帶領高雄往哪個方向，辯論雖然熱鬧，但市民看熱鬧之餘還是關心政策牛肉，至於表現如何交給市民打分數。