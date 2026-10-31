台北市長辯論／矢板明夫分析蔣萬安「攻防3主軸」 沈伯洋有3特點

台北市長選戰首場電視辯論今天中午登場，台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋交鋒，印太戰略智庫執行長矢板明夫在臉書表示，雙方都做了充分準備。尤其是蔣萬安，攻防策略十分清楚。看得出來，蔣陣營希望藉這場辯論，吹響選戰反擊的號角。

矢板明夫說，蔣萬安主要有三條主軸。第一，強調政績，鞏固現任優勢。蔣萬安反覆強調4年來的施政成果，列舉都更、交通等具體數字，凸顯自己對市政的熟悉。但面對沈伯洋的質疑，往往沒有直接回答，而是再次強調政績，並以「抹黑」、「造謠」反擊。

第二，質疑沈伯洋的專業與形象。矢板明夫表示，蔣萬安多次強調「沈委員，你還是不懂市政」，試圖將沈伯洋塑造成缺乏行政經驗的素人。同時，從毒品、死刑、大罷免等議題切入，質疑沈伯洋立場反覆、製造對立、缺乏信用。這些攻防顯然經過設計，也很適合剪成短影音，成為接下來的選戰素材。

他說，第三，鞏固深藍，爭取白營。蔣萬安多次批評民進黨，同時高度肯定柯文哲，甚至使用「民進黨的司法追殺」等說法，明顯是在向柯文哲的支持者喊話。不過，把司法案件直接定性為政治追殺，能獲得中間選民認同嗎？效果仍待觀察。

相較之下，矢板明夫說，沈伯洋也展現了3個鮮明特點。第一，聚焦民生，提出具體承諾。沈伯洋沒有把開場時間用來批評對手，而是提出上任百日內將推動城市綠化、兒少安全及營養午餐改革等承諾，並提出「台北研究院」及AI輔助治理的構想，展現自己的城市治理方向。

矢板明夫再指，第二，準備充分，反應迅速，緊追市政責任。沈伯洋把辯論主戰場拉回市政責任。例如茄苳樹遭誤砍，問題不是台北種了多少樹，而是已經決定移植的樹，為什麼最後被砍掉？市府的SOP是什麼？管理出了什麼問題？沈他追問蔣萬安缺席重要市政會議的原因，以及雙城論壇與共機擾台的關係，強調這些都是現任市長必須回答的問題。

第三，不隨對手起舞，保持自己的節奏。矢板明夫說，面對蔣萬安對其人格、立場與專業的質疑，沈伯洋沒有陷入情緒爭執，持續專注在政策與具體問題。當蔣萬安反復在國安問題上緊咬不放的時候、他的一句「不然你當立委，我來當市長」，既化解攻勢，也把焦點拉回「誰能治理台北？」

矢板明夫表示，今天還有一點令人意外。先前傳出感冒的蔣萬安，現場卻中氣十足。雖然經常看稿，但口齒清晰、表達流暢，攻防有備而來，應該讓他的支持者增添不少信心。沈伯洋則展現另一種風格。面對密集質疑，能迅速調動資料、抓住問題核心，並以幽默化解攻擊，也讓支持者看到沈的臨場反應與應變能力。

矢板明夫說，整體而言，這是一場有內容、有攻防的辯論，雙方各有發揮。兩人的差異，不只是辯論技巧，更是對市長角色的不同理解。

2026台北市長選戰電視辯論會中午登場，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安，與民進黨台北市長候選人沈伯洋，這次同台辯論，將針對個人政見與時事議題進行答辯。記者曾原信／攝影

2026台北市長選戰電視辯論會中午登場，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安，與民進黨台北市長候選人沈伯洋，這次同台辯論，將針對個人政見與時事議題進行答辯。記者潘俊宏／攝影