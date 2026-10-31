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新聞幕後╱徐巧芯揭辯論「展現真實蔣萬安」 再提1關鍵：所有藍白的痛

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安說明參選政見。記者潘俊宏／攝影
2026台北市長候選人電視辯論會今天舉行，尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安說明參選政見。記者潘俊宏／攝影

台北市長選舉電視辯論會今中午登場，市長蔣萬安競總執行總幹事徐巧芯會後接受本報電訪，她透露決策過程要「展現真實的蔣萬安」，過去可見民進黨北市長候選人沈伯洋上很多專訪「破圈」，但是回歸到市政討論，其實理解程度有限；並且延續10月26日氣勢，在辯論訴諸中間選民

2026九合一選舉

徐巧芯表示，辯論過程談到都市更新，沈伯洋講了許多最後得結論是「陪伴」，蔣萬安則是從遇到哪些問題、解決和願景分三個層面頗析。再來，身為市長不能單純回應政績，「不能回答得很像只有守；所以辯論中可見以攻代守。」像是對手說寶林茶室，就能反殺食安毒油。

徐巧芯說，因此對於沈伯洋陣營在交叉詰問時談的都是過去媒體、側翼及名嘴攻擊的範圍，只是內容再縮小些，沒有更突出的地方，「所以說如果是考前猜題，那不僅是每題都要準備到，甚至遠多於沈伯洋團隊的提問更多。」

另一項則是人格特質，徐巧芯說，尤其首都市長人格誠信，對於高標準的台北市民來說非常在意。所以在辯論小組中，有人會認為要拆穿沈伯洋，但她認為不應該聚焦於此，而是去讓沈伯洋自己凸顯自己的反覆，「從申論、攻防自己就會展現出來，相信選民是智慧的。」

此外，蔣萬安肯定台北市前市長柯文哲的內容。徐巧芯說，藍白合是現在的政治生態，但重要的是訴諸台北市民、不分黨派的大眾，市政是一棒接一棒。她也說，先前有些專訪、受訪時會提到柯文哲，當時覺得應該要更慎重的場合談這件事，所以才會選擇以辯論作為公開表達感謝的場合。

「談到司法追殺，是所有藍白的痛。」徐巧芯說，蔣萬安4年政績裡，也有柯文哲這8年打下的基礎，但其中談到司法追殺，最受大家質疑，雖然篇幅不大，但非常關鍵。

徐巧芯說，整體辯論下來，可見蔣萬安游刃有餘，沈伯洋反而急躁且過程中感覺有些自滿。她說，蔣萬安畢竟市政要務，所以都是利用下班時間準備資料，重點是要自信從容，「蔣萬安對於市政是嫻熟的，辯論會上呈現市長格局、先前評估沈伯洋對辯論是挑戰、吵架的感覺。」

徐巧芯說，辯論小組定調這場辯論是延續10月26日大造勢的團結，市民希望看到市長什麼樣的態度，「1026是訴諸藍營支持者，1031的辯論則是中間選民。」先前被網路、風向影響覺得蔣不好的群眾，就是要展現出理性市長的格局，並延續此風格。

「以前會覺得辯論要找大咖來，但她主張不要，身為現任市長，所以最懂市政。」徐巧芯說，辯論小組團隊其實就是四年前對戰陳時中的團隊；也如同國民黨前黨主席朱立倫所說，辯論關鍵是要展現人格，而蔣萬安就是四年前的蔣萬安，「立委時期推動很多法案，到了市長層級，格局又變得更高，藉此凸顯與對手差異。」

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