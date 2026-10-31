鄭麗文出席核電公投造勢 讚蔣萬安辯論100分

國民黨今天下午在竹北舉辦「AI正來電，核能才有電」活動，為核電公投造勢，包括國民黨主席鄭麗文、桃園市長張善政、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與國民黨前主席吳伯雄共同出席。

鄭麗文一上台就提到中午剛結束的台北市長電視辯論，力挺台北市長蔣萬安的表現「100分、沒話講」。並批評2025非核家園「變成是一場騙局，是一個笑話」，呼籲支持者在公投投下同意票。

國民黨今天下午在竹北舉辦「AI正來電，核能才有電」活動，為核電公投造勢，包括國民黨主席鄭麗文（中）、桃園市長張善政（左四）、新竹市長高虹安（右二）、新竹縣長楊文科（右四）、苗栗縣長鍾東錦（右三）、國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩（左五）與國民黨前主席吳伯雄（右五）共同出席。記者胡經周／攝影