聽新聞
0:00 / 0:00
鄭麗文出席核電公投造勢 讚蔣萬安辯論100分
國民黨今天下午在竹北舉辦「AI正來電，核能才有電」活動，為核電公投造勢，包括國民黨主席鄭麗文、桃園市長張善政、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與國民黨前主席吳伯雄共同出席。
鄭麗文一上台就提到中午剛結束的台北市長電視辯論，力挺台北市長蔣萬安的表現「100分、沒話講」。並批評2025非核家園「變成是一場騙局，是一個笑話」，呼籲支持者在公投投下同意票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。