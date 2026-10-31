搶攻小草！蔣萬安結論大幅感謝柯文哲 沈伯洋：爭取支持不分黨派

台北市長電視辯論今登場，現任市長蔣萬安在結論時感謝歷任不分黨派的台北市長，更大篇幅提到柯文哲，感謝柯打下堅實的基礎，外界認為蔣透過喊話爭取小草票。民進黨台北市長候選人沈伯洋說，蔣怎麼想他不知道，但他不會分黨派，本來投給蔣萬安的也是他需說服選民群眾。

沈伯洋說，蔣可能有一些考量想去強調市政一棒接一棒，但這一定是想，如果當上市長怎麼可能說營養午餐不用做、捷運不用蓋，各項市政都是一棒接一棒，他沒有認為有什麼對錯，重點是你一棒接一棒之後，會有多少的創新，引領這個城市未來的二三十年比較重要，那他比較喜歡強調這一些。

是否認為蔣萬安有意爭取黃珊珊支持者？沈伯洋說，「蔣怎麼想，可能要問他會比較準，我不太知道他為什麼要這樣子做。」但是他的選舉策略一直都很簡單，不會把人分黨派，所以不太管說民眾本來投給誰，本來投給蔣萬安的，也是他要說服的選民群眾。

沈伯洋指出，他的做法比較像是，關心運動的人，聊運動政策；關心音樂的人，聊音樂政策；是社工聊社工的政策。比較是偏向，就是說看大家在意的話題去做討論，至於本來過去投給誰、本來政治立場為何，不是他在這個選舉會考量的事情。