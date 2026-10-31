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柯文哲辯論前開出兩道考題　蔣萬安台上感謝他　本人忙到沒看轉播

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
柯文哲今天陪同南投縣議員吳淳祐騎單車在南投市區掃街拜票。記者江良誠／攝影
柯文哲今天陪同南投縣議員吳淳祐騎單車在南投市區掃街拜票。記者江良誠／攝影

柯文哲今天以民眾黨創黨主席身分前往南投市，替南投縣議員候選人吳淳祐騎腳踏車掃街拜票，談到台北市長辯論，他認為除了市政願景及一般攻防，沈伯洋應說清楚雙城論壇是否續辦，以及中華文化與台灣文化如何區分。至於蔣萬安在辯論會上肯定他任內市政，柯文哲則說，今天忙著騎腳踏車，沒有時間看辯論，暫時無法評論。

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柯文哲上午接受媒體訪問，被問到蔣萬安生病請假多日，是否影響辯論表現時表示，醫師必須看到病人病歷，經過望聞問切才能下診斷，沒有看到病人就下診斷，可能違反醫師法。他表示，自己不知道蔣萬安病得多嚴重，自然無法預測辯論表現。

柯文哲以過去擔任台北市長的經驗表示，台北市長雖然是地方首長，但應具備首都市長的格局，一般辯論不外乎未來願景及雙方攻防，不過，他希望沈伯洋能把兩個問題說清楚。

柯文哲指出，第一是未來雙城論壇還要不要辦？如果要辦，應該如何舉辦？第二則是如何區分中華文化與台灣文化，這些都是台北市長辯論應該面對的議題。

另一方面，蔣萬安在辯論會上肯定柯文哲任內為台北市政打下基礎，點名大巨蛋、社會住宅及北士科等建設，讓他得以在既有基礎上加快推動市政；也認同柯文哲倡議的財政紀律，並表示4年來台北市減債超過400億元，六都第一。蔣萬安還稱讚柯文哲面對司法案件，仍能就市政議題提出客觀評價，對此深表敬佩。柯文哲則表示，今天忙著騎腳踏車，沒有時間看辯論，暫時無法評論。

柯文哲今天陪同南投縣議員吳淳祐騎單車在南投市區掃街拜票。記者江良誠／攝影
柯文哲今天陪同南投縣議員吳淳祐騎單車在南投市區掃街拜票。記者江良誠／攝影

蔣萬安 辯論 柯文哲 2026九合一選舉

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