「都更最需要的是陪伴」北市長辯論沈伯洋驚句 脆友：真正的問A答B

台北市長選舉電視辯論今午登場，在「交叉詰問」部分，台北市長蔣萬安提問都市更新，問沈伯洋好幾處都更為何難以推動，但沈未針對個案回答，遭蔣直指不了解市政，「已讀亂回」。沈伯洋則解釋都更最重要的是「陪伴」，此話一出，讓大批脆友直接炸鍋，笑說「都更最重要的是陪伴」成辯論金句、「辯論結束，青鳥陪伴」，甚至連沈伯洋Threads帳號的限制留言也被洗版說「這才是真正的問A答B」。

蔣萬安、沈伯洋今天電視辯論會登場，在第一階段交叉詰問，蔣萬安推動都市更新問題，並問沈伯洋「你知道這麼難推動的原因是什麼?」，沈伯洋回答，都市更新困難可能有產權、核定期間、建商做到一半等等，每個都是都市更新卡關的條件，都更需要的是動工與完工，現在動工是零，會讓民眾等都市更新會愈來愈焦躁，都市更新最重要是陪伴，甚至要加入更多人力，這樣才有辦法讓都市更新往下推進。

辯論結束後，Threads帳號湧入許多脆友留言，沈伯洋的答辯讓脆友啼笑皆非，「陪伴型都更、真妙」、「這才是真正的問A答B」。更有人笑問這句「市民大道南北縫合，從sogo到微風廣場有一種空間心理的隔閡」到底是在「工三小（台語：說什麼）」，直呼蔣萬安這場辯論直接電爆KO沈伯洋。

另外也有脆友以立委王世堅過去說的名言，稱蔣萬安這場辯論「輕輕鬆鬆游刃有餘」，沈伯洋是「匆匆忙忙連滾帶爬」，更有脆友笑稱這場辯論是沈伯洋廢話體集結，但也有脆友稱「感謝你激發了市民的熱情及希望」。