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認了選情很危險！鄭麗文一周四度赴彰化 籲團結別讓新潮流吞噬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文上午針對政府稅收超徵及國家財政現況提出嚴厲批判。她指出，近年政府稅收超徵，甚至連人民繳交的稅金也遭到過度徵收，質疑這些稅款的去向與運用是否合理。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文上午針對政府稅收超徵及國家財政現況提出嚴厲批判。她指出，近年政府稅收超徵，甚至連人民繳交的稅金也遭到過度徵收，質疑這些稅款的去向與運用是否合理。記者黃仲裕／攝影

彰化縣國民黨縣黨部今慶祝創黨132年，黨主席鄭麗文致詞時痛批民進黨猛開芭樂票、是「白賊黨」，每次立法院表決福國利民法案，就像照妖鏡民進黨統統現形，民進黨彰化縣長候選人陳素月跑去躲起來，立場和態度不言而喻，選民不要相信這種人。

2026九合一選舉

今天是鄭麗文本周到彰化縣第四次，致詞時強調縣長選舉「彰化縣贏，台灣就贏。」彰化縣很重要但國民黨選情很危險，需要選民團結支持國民黨提名的候選人，阻擋新潮流吞噬台灣。縣長王惠美沒到場，贈送生日蛋糕給國民黨，鄭麗文邀請資深黨員蕭櫻春一起為國民黨唱生日快樂歌和切蛋糕，場面溫馨。

鄭麗文表示，選舉一到民進黨的支票滿天飛，是芭樂票或真正做得到的，不必等到選完，以65歲以上長者免繳健保費為例，國民黨看全台灣候選人都推這項政策，不如國民黨立法院黨團通過這樣比較乾脆，所以在立法院提案、逕付直接表決65歲以上免繳健保費，不用國民黨當選就可以開始做。

鄭麗文質疑，民進黨不也在喊這個政策嗎？聽說彰化民進黨縣長參選人陳素月推相同政策，既然大家政策都一樣，在立法院通過不就都好了？結果這一次提案和表決就現形，這跟照妖鏡一樣，什麼人講真、什麼人講假，大家都知道，立法院就要表決，民進黨反對，陳素月落跑去躲起來。

「這樣如果不是什麼『賊仔黨』，什麼是『賊仔黨』？這個不是『白賊黨』，什麼是『白賊黨』？」鄭麗文說，選舉大家都看到陳素月的看板和文宣，立法院真正要表決時人跑去躲起來，選民現在可以看到什麼人說得到、做得到，什麼黨做事實實在，只有中國國民黨；立法院已經通過65歲以上免健保費，民進黨不可以再耍賴了，不可以黨主席姓賴，每次都做事情都耍賴，那立法院通過這麼多事情，民進黨都耍賴。

鄭麗文又提到，去年全民普發一萬元，是國家稅收超收，國民黨要還稅於民，所以主張發一萬元，民進黨是不是都反對？民進黨不是說國家沒錢嗎？民進黨可以領了捐還給國家，結果都領得很高興；今年台灣高科技賺大錢，稅收很好，現在就快年底，多賺的錢要放哪裡？給民進黨放進口袋裡嗎？給綠友友朋分嗎？這是全台灣人努力結果應該大家分享，所以國民黨主張普發兩萬元，這是真正「AI紅利全民共享」，民進黨也這麼說，可是立法院提案後民進黨又來了，又統統反對了。

鄭麗文說，民進黨一張嘴「糊蕊蕊」，芭樂票一直開，說的都不是真的，不值得信任，這就是民進黨、這就是新潮流，所以立法院一表決，選民可以看到陳素月的態度和立場，說要彰化縣政未來要怎麼做，不必相信那種人，因為都是假的，而國民黨走到今天132年，有自己的金字招牌、責任和擔當，地方政府都是國民黨執政，好佳哉，如果都交給民進黨「攏去了了」，這次選舉彰化縣非常重要也危險，要拜託大家全力支持國民黨提名的候選人。

國民黨主席鄭麗文頒贈獎狀給資深黨員蕭櫻春。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文頒贈獎狀給資深黨員蕭櫻春。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席鄭麗文與資深黨員蕭櫻春（右三）等人合切縣長王惠美贈送的生日蛋糕。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文與資深黨員蕭櫻春（右三）等人合切縣長王惠美贈送的生日蛋糕。記者簡慧珍／攝影

國民黨主席鄭麗文批民進黨騙票，不值得信任。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文批民進黨騙票，不值得信任。記者簡慧珍／攝影

鄭麗文 新潮流 2026九合一選舉 彰化縣選舉 國民黨 陳素月

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