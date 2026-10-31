認了選情很危險！鄭麗文一周四度赴彰化 籲團結別讓新潮流吞噬

彰化縣國民黨縣黨部今慶祝創黨132年，黨主席鄭麗文致詞時痛批民進黨猛開芭樂票、是「白賊黨」，每次立法院表決福國利民法案，就像照妖鏡民進黨統統現形，民進黨彰化縣長候選人陳素月跑去躲起來，立場和態度不言而喻，選民不要相信這種人。

今天是鄭麗文本周到彰化縣第四次，致詞時強調縣長選舉「彰化縣贏，台灣就贏。」彰化縣很重要但國民黨選情很危險，需要選民團結支持國民黨提名的候選人，阻擋新潮流吞噬台灣。縣長王惠美沒到場，贈送生日蛋糕給國民黨，鄭麗文邀請資深黨員蕭櫻春一起為國民黨唱生日快樂歌和切蛋糕，場面溫馨。

鄭麗文表示，選舉一到民進黨的支票滿天飛，是芭樂票或真正做得到的，不必等到選完，以65歲以上長者免繳健保費為例，國民黨看全台灣候選人都推這項政策，不如國民黨立法院黨團通過這樣比較乾脆，所以在立法院提案、逕付直接表決65歲以上免繳健保費，不用國民黨當選就可以開始做。

鄭麗文質疑，民進黨不也在喊這個政策嗎？聽說彰化民進黨縣長參選人陳素月推相同政策，既然大家政策都一樣，在立法院通過不就都好了？結果這一次提案和表決就現形，這跟照妖鏡一樣，什麼人講真、什麼人講假，大家都知道，立法院就要表決，民進黨反對，陳素月落跑去躲起來。

「這樣如果不是什麼『賊仔黨』，什麼是『賊仔黨』？這個不是『白賊黨』，什麼是『白賊黨』？」鄭麗文說，選舉大家都看到陳素月的看板和文宣，立法院真正要表決時人跑去躲起來，選民現在可以看到什麼人說得到、做得到，什麼黨做事實實在，只有中國國民黨；立法院已經通過65歲以上免健保費，民進黨不可以再耍賴了，不可以黨主席姓賴，每次都做事情都耍賴，那立法院通過這麼多事情，民進黨都耍賴。

鄭麗文又提到，去年全民普發一萬元，是國家稅收超收，國民黨要還稅於民，所以主張發一萬元，民進黨是不是都反對？民進黨不是說國家沒錢嗎？民進黨可以領了捐還給國家，結果都領得很高興；今年台灣高科技賺大錢，稅收很好，現在就快年底，多賺的錢要放哪裡？給民進黨放進口袋裡嗎？給綠友友朋分嗎？這是全台灣人努力結果應該大家分享，所以國民黨主張普發兩萬元，這是真正「AI紅利全民共享」，民進黨也這麼說，可是立法院提案後民進黨又來了，又統統反對了。

鄭麗文說，民進黨一張嘴「糊蕊蕊」，芭樂票一直開，說的都不是真的，不值得信任，這就是民進黨、這就是新潮流，所以立法院一表決，選民可以看到陳素月的態度和立場，說要彰化縣政未來要怎麼做，不必相信那種人，因為都是假的，而國民黨走到今天132年，有自己的金字招牌、責任和擔當，地方政府都是國民黨執政，好佳哉，如果都交給民進黨「攏去了了」，這次選舉彰化縣非常重要也危險，要拜託大家全力支持國民黨提名的候選人。

國民黨主席鄭麗文頒贈獎狀給資深黨員蕭櫻春。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席鄭麗文與資深黨員蕭櫻春（右三）等人合切縣長王惠美贈送的生日蛋糕。記者簡慧珍／攝影