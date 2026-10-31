快訊

離大選不到1個月！台中市議員江和樹兒子遭逮 涉嫌經營賭場多人交保

結辯最後2分鐘留給柯文哲 蔣萬安曝原因：有基礎才能快速建設台北

西門町酒吧不當搜索喚醒憤怒和傷痛 台灣同志遊行估15萬人站出來

聽新聞
0:00 / 0:00

台北市長辯論／對比當年陳水扁 學者指沈伯洋說服力大減：神情垮掉卻要給市民希望

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒有回答問題很可惜。記者曾原信／攝影
台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒有回答問題很可惜。記者曾原信／攝影

台北市長選舉首場電視辯論今日登場，台北市長蔣萬安交鋒民進黨台北市長候選人沈伯洋。學者表示，沈伯洋的溫暖親切形象在辯論中消失，結辯時更是「臉都垮了」，令說服力大減，且沈欠缺行政經驗與法規熟悉度，更顯挑戰者弱勢。

2026九合一選舉

世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授胡全威說，今日辯論對蔣萬安較加分，沈伯洋的政策主軸是「台北順起來」，沈認為台北卡卡的而要做調整，但沈沒有攻弊案，也沒有描述台北正處於什麼危機中，反而想去塑造溫柔、傾聽和市民主義的形象，沈提出上任百日要改善的是「樹、兒虐、營養午餐」，但放在台北市這種國際城市來說，主訴求並不大且重點放在枝微細節上時，這場辯論會變成人格表現的場合。

胡全威分析，當選戰辯論缺乏鮮明的政策主軸時，關鍵就在候選人「人格特質的展現」。他以1994年陳水扁從激進立委轉戰台北市長為例，當時陳水扁主打「快樂、希望、陳水扁」，整場辯論面帶微笑，善用幽默化解對手攻勢，即便面臨形象轉型，也能在辯論場上自如展現。

胡全威表示，反觀沈伯洋，過去在黑熊學院時期形象較為極端、偏激，而在「洋流」階段則力求塑造溫暖、傻笑，甚至帶點中二與親切的形象，但在今日的辯論舞台上，這些特質不見了。

胡全威直言，沈伯洋尤其到了結辯階段，「臉都垮了」，一個連神情都垮掉的人卻喊要給市民希望，說服力自然大打折扣。相較於當年陳水扁成功轉換形象，沈伯洋今天在人格特質的展演上，表現顯得相當可惜。

對於沈伯洋被批「已讀亂回」、不面對過去主張等，胡全威認為，沈伯洋有「已讀亂回」的問題，但不若現任者熟悉事務本就是挑戰者的弱勢，例如缺少行政經驗、不熟法規細節等，現任者有其行政優勢在；沈伯洋之所以會轉成溫和，因台北市民立場中間偏保守，過去的想法要變成市政時，辯論上就直球對決，直接讓民眾看立場是什麼、敢不敢回應或面對。

沈伯洋 辯論 陳水扁 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北市長辯論激戰！學者評沈伯洋天馬行空 蔣萬安攻守俱佳「有助吸引中間選民」

北市長辯論今登場…蔣拋政績 沈避被激怒

北市長辯論「蔣」清楚市民自能「審」明白

辯論登場了！沈伯洋「先攻」提上任要解砍樹、兒虐和營養午餐三件事

相關新聞

北市長辯論激戰！學者評沈伯洋天馬行空 蔣萬安攻守俱佳「有助吸引中間選民」

今午進行台北市長選舉首場電視辯論，台北市長蔣萬安激烈交鋒民進黨台北市長候選人沈伯洋。學者表示，首場北市電視辯論對蔣萬安較加分，蔣克服感冒、從容展現市政熟稔度，穩健踏實，清晰說明政績與AI願景，攻守得宜有助吸引中間選民；相較之下，沈伯洋顯得天馬行空。

沈伯洋辯論時當面邀加Line 蔣萬安稱沒問題…透露2人私下聊什麼

北市長選舉首場電視辯論交鋒，民進黨候選人沈伯洋直接在辯論時，邀蔣萬安下一次辯論，並稱「如果現在沒辦法決定，晚一點加Line也可以」。辯論後，蔣萬安也被問，是否已經有跟沈加Line？蔣受訪也透露，剛休息時，有關心彼此的身體狀況，「我也很謝謝沈委員的關心，就是給彼此加油打氣。」

結辯最後2分鐘留給柯文哲 蔣萬安曝原因：有基礎才能快速建設台北

台北市長選戰首場電視辯論交鋒，台北市長蔣萬安辯論結論時，提到市政「一棒接一棒」，並感謝柯文哲前市長，為台北市打下堅實基礎。對於最後結論兩分鐘留給民眾黨創黨主席柯文哲，蔣萬安說，因為他在很多場合都不斷強調，「市政是一棒接一棒」。

台北市長辯論／對比當年陳水扁 學者指沈伯洋說服力大減：神情垮掉卻要給市民希望

台北市長選舉首場電視辯論今日登場，台北市長蔣萬安交鋒民進黨台北市長候選人沈伯洋。學者表示，沈伯洋的溫暖親切形象在辯論中消失，結辯時更是「臉都垮了」，令說服力大減，且沈欠缺行政經驗與法規熟悉度，更顯挑戰者弱勢。

4年後台北市民生活會出現什麼改變？ 蔣萬安、沈伯洋願景曝光

台北市長候選人電視辯論會今天登場，媒體人提問藍綠候選人4年後的市民生活會出現什麼改變？市長蔣萬安結合任內政績，市民一天生活與育兒減工時、捷運完工、第二運動中心到幸福住宅等有關，民進黨候選人沈伯洋認為，關鍵在於怎麼樣讓大家更優閒的生活？

蔣萬安連番開火「雙城論壇是滲透破口誰說的？」 沈伯洋反擊這一句

2026台北市長選戰首場電視辯論第二次交叉詰問中，台北市長蔣萬安細數民進黨候選人沈伯洋過去言論，包含「雙城論壇是滲透破口」、「中國飛彈打過來對我們有很大幫助」、「普發一萬是中共先窮台後」、「我比較吃廢死這套」、「希望以後台北有獨立公投」等，這幾句話是誰說的？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。