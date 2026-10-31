新竹縣長選戰衝刺 楊文科1天跑3地力挺徐欣瑩：竹縣再拚未來30年

新竹縣長選情白熱化，國民黨新竹縣黨部主委、縣長楊文科今天連趕關西、竹東、芎林3場競選活動，力挺新竹縣長候選人徐欣瑩及地方黨籍候選人。他表示，新竹縣建設必須延續，肯定徐具理工背景、政策視野與地方歷練，盼由徐接棒帶領新竹縣再拚未來30年發展。

楊文科上午先到關西鎮，出席徐欣瑩與關西鎮長候選人劉德樑聯合競選服務處成立大會。他表示，關西具有人文底蘊與發展潛力，交通、公共設施及生活環境改善都需要長期投入，肯定劉德樑深耕地方，也感謝縣議員羅仕琦等地方民代爭取建設。

隨後楊文科趕往竹東鎮，參加縣議員候選人黃豪杰競選總部成立茶會。他說，竹東是新竹縣重要生活及發展核心，近年縣府推動停車場、全民運動館等公共建設，希望改善生活品質、促進城鄉均衡。

楊文科也肯定黃豪杰投入地方服務，並提及竹東鎮長候選人范國威。他表示，地方首長與民代的責任不在選舉時喊多少口號，而是平時替鄉親解決多少問題，「建設不是一天完成的，服務也不是選舉到了才開始」。

楊文科接著前往芎林鄉，出席徐欣瑩、鄉長候選人陳星宏、縣議員候選人黃正彪，以及鄉民代表候選人林彭玉連、劉得煇、劉名傑聯合競選服務處成立大會。他說，芎林面對人口成長、交通及生活機能需求，更需要縣政整體規畫與地方團隊合作。

針對縣長選舉，楊文科在3場活動都力挺徐欣瑩。他表示，新竹縣是台灣科技產業重要基地，未來面對人工智慧、產業升級、人口成長及城市治理等挑戰，縣長除了熟悉地方，也需要宏觀視野與科學治理能力。

他指出，徐欣瑩具理工背景，歷任地方及中央民意代表，對政策有深入理解，做事細膩、思考周延，兼具專業與執行力，「新竹縣未來需要的，不只是延續建設，更是能看得遠、想得深、做得實的領導者」。

楊文科說，新竹縣過去在交通、教育及公共建設持續累積成果，是歷任縣長、地方民代、公務團隊與鄉親共同努力的結果，未來好的政策及建設應延續。他呼籲支持者在選戰最後階段凝聚力量，支持徐欣瑩與地方黨籍候選人，讓新竹縣持續發展。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天接連赴關西、竹東、芎林為新竹縣長候選人徐欣瑩及地方黨籍候選人站台，呼籲支持者團結催票、延續新竹縣建設發展。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天接連赴關西、竹東、芎林為新竹縣長候選人徐欣瑩及地方黨籍候選人站台，呼籲支持者團結催票、延續新竹縣建設發展。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天接連赴關西、竹東、芎林為新竹縣長候選人徐欣瑩及地方黨籍候選人站台，呼籲支持者團結催票、延續新竹縣建設發展。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天接連赴關西、竹東、芎林為新竹縣長候選人徐欣瑩及地方黨籍候選人站台，呼籲支持者團結催票、延續新竹縣建設發展。圖／國民黨新竹縣黨部提供