「請大家當一天行政院長」徐欣瑩催票 力拚普發現金2萬元

國民黨今天舉辦「AI正來電，核能才有電」桃竹竹苗公投造勢，新竹縣長候選人徐欣瑩呼籲1128除五合一選票，第六張公投票投下同意、支持核能；她也稱國民黨團將三讀普發現金2萬元，拜託選民投給國民黨候選人。

徐欣瑩致詞時表示，1128五合一選舉除了5張選票外，還有「第6張」公投票，呼籲選民投下同意票，支持核能、支持廢除「非核家園」。

談到能源議題，徐欣瑩表示，時代已經改變，過去科技產業需要的是晶片、人才，比的是速度，但進入AI時代後，能源的重要性更加凸顯，「不是只有比AI誰厲害」，如果沒有長期、持久、穩定且乾淨的能源，台灣就會跟不上世界，因此更需要支持核能。

徐欣瑩也將AI產業發展與普發現金連結。她表示，很多鄉親可能不知道什麼是AI，但其實已經享受到AI帶來的紅利，去年AI大爆發，稅收超徵5000億元以上，因此國民黨團在立法院要求拿出2300多億元，讓全民每人普發現金1萬元。

徐欣瑩表示，今年超收1兆元以上，國民黨團已將普發現金2萬元相關提案逕付二讀，接下來將力拚三讀通過。

至於是否擔心行政院不副署、不執行，徐欣瑩說，「沒關係，我們都想好了」，要請大家「當一天的行政院長」，在1128用手中的選票表態，支持國民黨候選人，也支持普發現金2萬元。

徐欣瑩表示，賴清德總統明年要面對選舉，「他最怕的就是大家手中的選票」，國民黨與民眾站在一起，主張使用安全核能、守護台灣科技未來，也會為台灣人民負責到底。

徐欣瑩最後再次催票，呼籲選民1128五合一選舉支持國民黨候選人，第6張公投票則投下同意票。她也點名桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安，拜託桃竹竹苗選民支持。