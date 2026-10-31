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彰化藍營再推銀髮族兩大福利攻選票 長者每人每年1萬元敬老津貼

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長候選人魏平政今與社頭鄉長蕭浚二（右）到社頭鄉掃街拜票。圖／魏平政競總提供
彰化縣長候選人魏平政今與社頭鄉長蕭浚二（右）到社頭鄉掃街拜票。圖／魏平政競總提供

國民黨彰化縣黨部今舉辦一百三十二周年黨慶活動，縣黨部主任委員蕭景田說，黨主席鄭麗文交代彰化縣長候選人魏平政，當選後要發給65歲以上長者每人每年1萬元敬老津貼。魏平政的女兒魏敬倫代為宣布她爸爸如果當選，敬老長青卡用於農漁會從現在200元調高到500元。

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蕭景田表示，魏平政不善包裝自己但講話、做人都很實在，不像對手說話不算話，推動65歲以上老人免健保費的選舉看板到處掛，立法院表決這項法案時卻缺席，他為此製作7千條布條向選民報告，反被陳素月指控抹黑造謠，揚言提告。

蕭景田又表示，魏平政不但支持65歲以上長者免健保費，還在黨主席鄭麗文交代之下，承諾當選後實施65歲以上長者每人每年領取1萬元敬老金，國民黨是說到做到的政黨，提名的候選人也是說話負責任，不亂開選舉支票。

魏平政的女兒魏愛倫也說「我的爸爸很實在，卡憨慢講話。」不善於自我行銷，看到、想到好的政策沒在第一時間廣為宣傳，她要替她爸爸說，發現長者拿彰化縣長青卡到農漁會購物，覺得限額200元「不夠買」，就說如果當選縣長將把農漁會200元購物金額提高到500元。

彰化縣福利政策接二連三推出，魏平政頻頻點頭，承諾一定兌現有利縣民的政策。他表示，彰化縣65歲以上長者人數占比高於全國平均值，同時面臨人口外流的問題，他在政見白皮書已提出相關對策，期許彰化縣民享有和六都一樣的生活品質。

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