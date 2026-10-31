社宅12年居住年限害弱勢被迫搬遷 北市社福團體籲蔣、沈承諾檢討

台北市長選戰首場電視辯論，爭取台北市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋正面交鋒，辯論議題橫跨都更等民生政策。針對弱勢居住權益，台北市康復之友協會等多個社福團體近期發布聯合聲明，盼蔣、沈二位候選人正視社會住宅12年居住年限限制，避免弱勢者因不必要的搬遷，導致照顧中斷、生活失序、身心狀況惡化，增加對醫療、長照及家庭照顧資源依賴，甚至重新進入機構。

台北市脊髓損傷者協會、台北市新活力自立生活協會、台北市康復之友協會、社會住宅推動聯盟發表聯合聲明，要求二位台北市長候選人明確承諾，檢討社宅房源釋出及12年年限制度，讓符合資格的弱勢住戶，有公平爭取原屋續住的機會，並在居住年限屆期前住戶進行需求評估，納入經濟、障礙、照顧、在地社福及搬遷風險等，提供續住、原區轉住或適當轉銜等選項，避免支持中斷。

社福團體也要求候選人，針對興隆社宅2027年底將有一批原安康平宅住戶、特殊身分住戶面臨租期屆滿必須搬遷的問題，提出具體改革期程，由都發局會同社會局及住都中心提出處理方案，並公布制度檢討與試辦時程，團體強調，並非要求所有住戶永久居住，也理解社宅資源有限，需要兼顧新舊弱勢住戶的公平，但公共資源輪轉，不應以犧牲高度支持需求者的生活穩定為代價。

社福團體指出，長期服務與協助居民搬遷的過程中發現，貧困身心障礙者家庭與獨居長者，搬家絕不只是更換住所，而是重新負擔數萬元搬遷、無障礙設備及生活設施費用，更需要重新建立醫療、長照、社福服務與鄰里互助關係，對精神障礙者而言，從孤立走向社區參與、就業及同儕互助，往往需要多年累積，服務可以重新轉介，但信任、照顧默契與社區關係，無法隨著搬家立即重建。

社福團體質疑，當搬遷導致照顧中斷、生活失序或身心狀況惡化，原本能在社區自立生活的居民，可能被迫增加對醫療、長照及家庭照顧的依賴，甚至因缺乏足夠支持而重新進入機構，不只是居民個人的損失，更代表政府多年投入的社區支持成果可能付諸流水，反而產生更高的社會成本，原本能在社區生活的人重新依賴機構照顧，制度究竟是在有效運用公共資源，還是製造新的社會成本？